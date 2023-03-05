Ловчев: «Спартаку» не хватило накала и поддержки. Решение судьи — просто цирк

«О моменте с отменённым голом “Спартака” скажу позже, но ведь до этого были 88 минут игры, когда красно-белым не давали играть, развивать атаки. Гончаренко просмотрел “Спартак” и выбрал вариант, который позволял не просто рассчитывать на ничью, а даже выиграть. Спартак вышел играть в футбол, а “Урал” вышел выигрывать. Это прослеживалось на протяжении всей игры — гости аккуратно притормаживали игру, фолили, вратарь тянул время.



“Спартаку” не хватило с самого начала накала, не было того, что мы увидели в матчах с “Локо” на Кубок, не было того настроя. Да, игра выстроена, но умения дожимать соперника, играть на победу, а не просто играть, пока не хватает. Очевидно, не хватает и поддержки — “Спартаку” придётся тяжело в домашних матчах, пока не будут собираться полные трибуны. Надо очень оперативно собирать людей на матчи, это огромный фактор. Не хватает пока класса “Спартаку”. Вот взять оборону. Вышел Дуарте — сделал пенальти, второй гол — у Маслова мяч на ноге после передачи с фланга, но он пропускает — и “Урал” забивает.



По судье и решению — это просто цирк. Мешков ведь свистнул, чем остановил игру. Всё, что дальше после свистка, значения не имеет для оценки эпизода — зачем же тогда смотреть VAR? И второй момент — мы же видим, как иногда, даже когда явное “вне игры”, всё равно дают доиграть эпизод, не свистят. Тут кто тянул Мешкова, зачем он свистел — ну дай доиграть и потом решай, что делать! Спартак забил чистый гол, вратарь “Урала” столкнулся со своим игроком», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.