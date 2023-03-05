Матч «Сочи» — ЦСКА и еще две встречи в воскресенье завершат программу 18-го тура РПЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Программа 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Торпедо» и «Сочи» — ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 5.03.2023, 19:30 Сочи - ЦСКА -

Среди воскресных встреч выделяется игра между «Сочи» и ЦСКА, матч пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:30 мск. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. «Сочи» с 25 очками располагается на девятой позиции. Матч команд в первой части чемпионата России завершился победой армейского клуба со счетом 3:0, также красно-синие дважды победили на групповой стадии Фонбет — Кубка России.

ЦСКА 22 и 28 февраля провел матчи ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» кубка страны с «Краснодаром». Красно-синие одержали домашнюю победу (3:0) и уступили на выезде (0:1), благодаря чему вышли в полуфинал «плей-офф пути РПЛ». По итогам жеребьевки, которая прошла 2 марта, соперником ЦСКА стали самарские «Крылья Советов», первый матч пройдет 15 марта в Самаре, ответный — в начале апреля в Москве. «Сочи» занял четвертое место в группе D «пути РПЛ» Кубка России, в которой также выступали ЦСКА, екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо», и завершил выступление в турнире.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 5.03.2023, 16:30 Краснодар - Торпедо -

ЦСКА только один раз выигрывал у «Сочи» на выезде в матчах РПЛ, это случилось 10 октября 2019 года, та встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. В других матчах «Сочи» дважды победил на своем поле со счетом 2:1 и 4:1. Всего в официальных матчах на счету ЦСКА пять побед, две встречи завершились вничью, трижды победил «Сочи».

Также в субботу «Краснодар» дома сыграет с «Торпедо», встреча начнется в 16:30 мск. «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Московская команда с 6 очками располагается на последней, 16-й позиции. Встреча команд в первом круге завершилась победой краснодарцев со счетом 4:1. 26 февраля «Торпедо» на выезде уступило тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2 в матче первого этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» Кубка России и завершило участие в турнире. «Торпедо» подходит к игре с серией из семи встреч без побед в РПЛ, в последний раз московский клуб выиграл 17 сентября у ЦСКА (1:0).

«Динамо» попробует взять реванш за поражение в Кубке России

В первом матче дня «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 14:00 мск. «Динамо» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, самарская команда с 20 очками располагается на 11-й позиции. В первой части чемпионата «Динамо» на выезде победило со счетом 2:0.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 18, 5.03.2023, 14:00 Динамо - Крылья Советов -

23 февраля и 1 марта «Динамо» и «Крылья Советов» провели между собой матчи ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» Кубка России. Самарская команда победила дома (2:1), московская встреча завершилась ничейным результатом (1:1), благодаря этому «Крылья Советов» прошли в полуфинал «плей-офф пути РПЛ», где встретятся с ЦСКА. «Динамо» опустилось во второй этап ¼ финала «плей-офф пути регионов», где в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день воронежский «Факел» дома сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1). 4 марта грозненский «Ахмат» на своем поле выиграл у «Оренбурга» (3:1), «Зенит» дома победил «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), «Локомотив» в гостях оказался сильнее «Ростова» (3:1).