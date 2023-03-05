Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Герта
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Алания
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Анже
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Аяччо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Брест
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Салернитана
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Торпедо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Эспаньол
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Мх
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:05
Лион
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
15:00
Труа
Монако
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Шинник
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14:30
Специя
Верона
00
Футбол. Первый дивизион
14:30
Акрон
Краснодар-2
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Велес
41
Все события
16:07 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» победило «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Московский клуб победил со счетом 1:0.

Динамо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 1:0 победил самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «ВТБ-Арене» в Москве.

Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Константин Тюкавин.

На 17-й минуте главный арбитр встречи Иван Сиденков, воспользовавшись системой видеоассистента рефери (VAR), отменил гол нидерландского защитника самарского клуба Гленна Бейла из-за офсайда, на 35-й минуте после использования VAR из-за игры рукой был отменен гол аргентинского форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

На 77-й минуте арбитр после использования VAR отменил гол нападающего «Динамо» Федора Смолова из-за нарушения правил во время атаки.

Матч начался с символического удара по мячу, который нанесли режиссер Алексей Пиманов, снявший экшн-драму о турне московского «Динамо» по Великобритании в 1945 году «11 молчаливых мужчин», и стендап-актриса Зоя Яровицына.

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве система использовалась впервые. С начала сезона-2022/23 РПЛ карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» (домашний клуб — «Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»).

23 февраля и 1 марта клубы встречались в рамках четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, победителем противостояния стал клуб из Самары (2:1, 1:1). В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место с 32 очками, «Крылья Советов» расположились на 11-й строчке с 20 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром» 11 марта, «Крылья Советов» в тот же день в гостях встретится с московским ЦСКА.

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь