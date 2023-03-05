«Динамо» победило «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 1:0 победил самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «ВТБ-Арене» в Москве.

Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Константин Тюкавин.

На 17-й минуте главный арбитр встречи Иван Сиденков, воспользовавшись системой видеоассистента рефери (VAR), отменил гол нидерландского защитника самарского клуба Гленна Бейла из-за офсайда, на 35-й минуте после использования VAR из-за игры рукой был отменен гол аргентинского форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

На 77-й минуте арбитр после использования VAR отменил гол нападающего «Динамо» Федора Смолова из-за нарушения правил во время атаки.

Матч начался с символического удара по мячу, который нанесли режиссер Алексей Пиманов, снявший экшн-драму о турне московского «Динамо» по Великобритании в 1945 году «11 молчаливых мужчин», и стендап-актриса Зоя Яровицына.

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве система использовалась впервые. С начала сезона-2022/23 РПЛ карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» (домашний клуб — «Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»).

23 февраля и 1 марта клубы встречались в рамках четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, победителем противостояния стал клуб из Самары (2:1, 1:1). В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место с 32 очками, «Крылья Советов» расположились на 11-й строчке с 20 очками.