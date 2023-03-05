Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России

Лебеденко, которому 27 мая исполнится 40 лет, в воскресенье отличился в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сделав счет 2:2.

Ранее самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России был форвард подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко, который 17 мая 2000 года поразил ворота московского «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней. На момент гола в ворота «Краснодара» Лебеденко 39 лет 283 дня.