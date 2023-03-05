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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко забил самый возрастной гол в истории чемпионатов России.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Лебеденко, которому 27 мая исполнится 40 лет, в воскресенье отличился в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сделав счет 2:2.

Ранее самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России был форвард подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко, который 17 мая 2000 года поразил ворота московского «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней. На момент гола в ворота «Краснодара» Лебеденко 39 лет 283 дня.

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Краснодар
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Торпедо
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