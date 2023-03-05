«Краснодар» и «Торпедо» сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сергей Петров (62-я минута) и Джон Кордоба (70). У гостей мячи забили Илья Стефанович (9) и Игорь Лебеденко (78). На 24-й минуте не был засчитан гол полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Стефанович провел первый матч за «Торпедо» в РПЛ. Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России. 39-летний нападающий превзошел достижение экс-форварда подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко, который 17 мая 2000 года поразил ворота московского «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней.