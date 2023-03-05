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21:18 (мск), источник: ТАСС

Милонов просит Мишустина приостановить работу системы карты болельщика

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой обсудить возможность отмены действия системы карты болельщика как минимум до устранения ошибок в ее работе. Документ будет направлен в правительство в ближайшее время, копия текста имеется в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы Fan ID как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении. Прошу вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе Fan ID», — указывается в документе.

Как отмечает Милонов, в последнее время проблема активно обсуждается в спортивном сообществе. «По многочисленным сообщениям, механизм использования данной системы идентификации болельщика на футбольных матчах как минимум не оправдал себя. Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов, можно констатировать, что Fan ID, скорее, является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности», — указывает депутат.

Милонов добавил, что в его адрес поступают сообщения о том, что «система, буквально, обезлюдела отечественные стадионы», что оставляет футбольные клубы и организаторов матчей без заработка.

«Учитывая сложную международную экономическую ситуацию, а также волюнтаристское решение об отстранении отечественных клубов от международных соревнований, наше государство обязано принять меры по защите и поддержке сферы массового зрелищного спорта», — подчеркнул Милонов в обращении.

О карте болельщика

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась у зрителей 4 июля 2022 года.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на стадионы всех 16 клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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