Милонов просит Мишустина приостановить работу системы карты болельщика

«Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы Fan ID как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении. Прошу вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе Fan ID», — указывается в документе.

Как отмечает Милонов, в последнее время проблема активно обсуждается в спортивном сообществе. «По многочисленным сообщениям, механизм использования данной системы идентификации болельщика на футбольных матчах как минимум не оправдал себя. Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов, можно констатировать, что Fan ID, скорее, является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности», — указывает депутат.

Милонов добавил, что в его адрес поступают сообщения о том, что «система, буквально, обезлюдела отечественные стадионы», что оставляет футбольные клубы и организаторов матчей без заработка.

«Учитывая сложную международную экономическую ситуацию, а также волюнтаристское решение об отстранении отечественных клубов от международных соревнований, наше государство обязано принять меры по защите и поддержке сферы массового зрелищного спорта», — подчеркнул Милонов в обращении.

О карте болельщика

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась у зрителей 4 июля 2022 года.