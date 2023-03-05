«Сочи» обыграл ЦСКА в первом официальном матче под руководством Бердыева

«Сочи» провел первый официальный матч под руководством Курбана Бердыева, о назначении которого на пост главного тренера команды было объявлено 25 декабря 2022 года. Бердыеву 70 лет, до ноября 2022 года он был главным тренером иранского «Трактора». В России специалист возглавлял «Ростов» и казанский «Рубин», с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды — суперкубок страны.