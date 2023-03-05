«Сочи» обыграл ЦСКА в первом официальном матче под руководством Бердыева

В составе «Сочи» два гола забил Лука Джорджевич (72-я, 78-я минуты).
«Сочи» провел первый официальный матч под руководством Курбана Бердыева, о назначении которого на пост главного тренера команды было объявлено 25 декабря 2022 года. Бердыеву 70 лет, до ноября 2022 года он был главным тренером иранского «Трактора». В России специалист возглавлял «Ростов» и казанский «Рубин», с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды — суперкубок страны.
С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе «Фишт» система использовалась с начала текущего сезона. С начала чемпионата карта болельщика также действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов») и «Солидарность-Арена» («Крылья Советов»).
«Сочи» благодаря победе поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков. У ЦСКА 29 очков, армейцы идут на пятой строчке. В следующем туре «Сочи» 10 марта дома сыграет с «Оренбургом», армейцы 12 марта примут самарские «Крылья Советов».