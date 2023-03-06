Болельщики «Зенита», бойкотирующие РПЛ, собираются посетить игру с «Динамо» в Кубке

«Впереди у всех нас матч на Кубок страны, 15 марта в 20:00 с московским “Динамо”. Матч, где не будет Fan ID и ещё не будет концертной сцены на месте Виража, анонсированной клубом.



Искренне призываем всех — и фанатов, и болельщиков “Зенита”, кто разделяет взгляды о вредоносности закона для отечественного футбола, — на матч с “Динамо” купить билет и прийти на трибуну D! На “Вираж”! На любой ярус! На цветах, с флагами, готовыми поддерживать команду, чтобы напомнить всем, как должны выглядеть стадион и поддержка “Зенита”!



Мы искренне верим в полные трибуны стадиона в день, когда нет собачьего паспорта. Пусть это будет праздник футбола и праздник человека, чью любовь к “Зениту” нельзя купить или навязать!» — сказано в заявлении «Ландскроны» в телеграм-канале.