В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей

В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о системе Fan ID. Здесь прежде всего должны реагировать Минспорта и Минцифры, сообщил Свищев.

5 марта стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов планирует направить обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой отменить действие системы карт болельщиков (Fan ID) до устранения пробелов в ее работе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы видим, что на стадионах критически мало болельщиков — это факт. А в причинах отсутствия болельщиков на стадионах надо разобраться. Здесь прежде всего должны реагировать Минспорта и Минцифры», — сообщил Свищев.

Депутат рассказал, что планирует сегодня подготовить запрос в министерства, чтобы получить ответ о причинах столь низкой посещаемости футбольных матчей.

«Это может быть зима, Fan ID, общее настроение в связи с СВО, экономическая ситуация в стране, это могут быть какие-либо другие причины или все в совокупности. Я хочу получить от них ответ, потому что они ведут статистику или, по крайней мере, должны ее вести — Минцифры точно. И после этого мы будем делать выводы», — объяснил парламентарий.

Также Свищев отметил, что в других регионах, где работала система Fan ID в тестовом режиме, была не такая удручающая ситуация, как в Москве.

«Действительно, когда 4 марта на матч “Спартака” с “Уралом” пришло 4,5 тысячи человек — это не может устраивать ни клуб, ни стадион, ни самих игроков. Потому что играть перед пустыми трибунами не очень приятно. Поэтому мы, получив ответ на наши запросы, сформулируем свою позицию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее футболист Спартака и сборной России Георгий Джикия высказался об отношении к введению Fan ID на матчах Российской премьер-лиги. Игрок признал, что вступление закона в силу негативно скажется на посещаемости игр.