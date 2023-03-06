Дзюба высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита» за чемпионство

«Смотрим на таблицу, между “Зенитом” и “Спартаком” восемь очков. Хотелось бы увидеть шесть очков, надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Как мне кажется, единственный клуб, который может навязать борьбу “Зениту”, — это “Спартак”, — сказал Дзюба в эфире программы “На футболе”.