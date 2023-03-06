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13:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита» за чемпионство

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что единственный конкурент «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России — «Спартак».

Зенит
Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Спартак» занимает второе место, в активе команды 37 баллов.

«Смотрим на таблицу, между “Зенитом” и “Спартаком” восемь очков. Хотелось бы увидеть шесть очков, надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Как мне кажется, единственный клуб, который может навязать борьбу “Зениту”, — это “Спартак”, — сказал Дзюба в эфире программы “На футболе”.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он выступал за команду до 2015 года, после чего перешел в «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России.

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