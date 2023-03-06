КПРФ предложила «Единой России» совместный законопроект по частичной отмене Fan ID

— Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу… Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела… поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… совместно. Мы готовы вместе с ними внести… В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект… В соавторстве с «Единой Россией», — приводит слова Обухова «РИА Новости Спорт».