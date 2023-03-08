Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
7.03
Лацио
АЗ
12
Футбол. Еврокубки
7.03
Челси
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
7.03
Бенфика
Брюгге
51
Футбол. Еврокубки
9.03
Унион Б
Юнион
Все события
14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Локомотиве» рассказали о зарплате Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о зарплате нападающего клуба Артема Дзюбы. Его слова приводит «Матч ТВ».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ульянов заявил, что футболист получает сумму между 2,5 миллиона рублей и четыре миллиона рублей в месяц. «Я повторюсь, переход Дзюбы — это вообще не про деньги», — добавил он и отметил, что зарплата форварда меньше, чем у 90 процентов игроков основной обоймы клуба.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слезы Валиевой, скандал с Тарасовой, эмоции Плющенко. Чем запомнился финал Гран-при России по фигурному катанию
Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь