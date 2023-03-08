Депутат Госдумы направил в правительство запрос об отмене Fan ID

«Я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление Правительства», — написал депутат.

Обухов добавил, что КПРФ также будет рассматривать другие варианты отмены паспортов болельщика.

Ранее российские футболисты и тренеры, в числе которых Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Валерий Карпин, выступили против использования Fan ID на матчах. Они отметили, что понимают болельщиков, не желающих оформлять этот документ.