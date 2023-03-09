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10:45 (мск), источник: Sport24

Свищев: Сейчас Fan ID — не самый главный вопрос. Важны перспективы развития футбола в сегодняшних условиях

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о ситуации с возможной отменой карты болельщика (Fan ID).

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Источник: ФК "Спартак"

«Мы два раза выступали с инициативой сбора круглого стола. К сожалению, футбольная общественность не отреагировала. Значит, они так переживают за ситуацию, и их все устраивает. Я же не могу их заставлять. Поэтому ситуация такая. Планировал встречу с РФС. Но там люди серьезные и занятые. Если у них будут возможности и желания встретиться, то мы с удовольствием проведем консультации. Поговорим о ситуациях в российском футболе.

Здесь даже Fan ID — не самый главный вопрос. Важны перспективы развития футбола в сегодняшних условиях. Вот что нас беспокоит больше всего! Продвижения пива и тема легионеров. Так что вопросов много. Есть депутаты, которые имеют отношения к спорту и к футболу в частности. Большинству депутатов небезразлична судьба российского футбола и спорта.

Вчера разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли. Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели. От любого депутата мы будем внимательно рассматривать инициативы и будем предпринимать решения для общественности», — сказал Свищев корреспонденту Sport24 Зарине Халимхоновой.

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