«Ростов» в тройке? Кажется, это было наивно

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Перед рестартом сезона РПЛ было много интриг: возвращение Артема Дзюбы в Россию, приход Курбана Бердыева в «Сочи», чемпионские претензии «Спартака». Но наиболее удивительным итогом осени (и одновременно — загадкой весны) стало третье место «Ростова». По силам ему удержать бронзу?

Первые же официальные матчи показали, что для команды Карпина не все так просто. Сперва «Ростов» споткнулся об «Урал» в первой кубковой встрече — екатеринбуржцы со старта повели после гола с пенальти, но тогда удалось отыграться. В ответной игре уже не получилось — желто-синие выбыли в Путь регионов, уступив в Екатеринбурге команде Виктора Гончаренко.

Это было неприятным, но неудивительным результатом: «шмели» при белорусском специалисте набрали отличную форму и не проигрывали в официальных матчах с 28 сентября — после «Ростова» они подтвердили уровень в матче со «Спартаком» (2:2), хотя там и не обошлось без дикой судейской ошибки. Тогда фокус ожиданий ростовчан сместился на РПЛ — матч 18-го тура с «Локомотивом» должен был показать реальные перспективы.

И он показал — желто-синие без шансов проиграли «Локомотиву», а Артем Дзюба спокойно оформил хет-трик в первой же игре за новый клуб. Южане в ответ забили лишь один мяч и в целом выглядели слабо — тогда окончательно стало ясно, что триумфальной весны, скорее всего, может и не быть.

Вообще предположить тенденцию можно было и раньше — «Ростов» солидно перебрал очков в первом круге. Ожидаемое количество баллов к весне, согласно порталу Understat, — около 25, что должно было откинуть южан на 10-ю или 11-ю строчку чемпионата. На деле же команда Карпина набрала 35 очков и влетела в тройку — назвать это иначе чем «чудом» или «огромным везением» нельзя. Особенно если вспомнить, что год назад «Ростов» стоял на вылет, а потом еще и потерял всех легионеров.

Примечательно, что за прошедшие пять сезонов +10 по очкам от ожидаемых — рекорд РПЛ, «Ростов» — это самая «перебравшая» команда России последних лет. Близок был ЦСКА в прошлом сезоне: тогда армейцам ко второму кругу капнули лишние восемь баллов, что позволило попасть в четверку, а не в середину таблицы. Но за весну команда Алексея Березуцкого растеряла почти все сверхпреимущество и к концу чемпионата откатилась к рядовым трем-четырем лишним очкам. Так что «Ростову» не просто повезло — ему аномально повезло.

После трех официальных матчей южан в 2023 году кажется, что регрессия к среднему неизбежна и здесь. Поддерживать нереалистичный темп набора очков в принципе тяжело, а с ресурсами «Ростова» практически невозможно — обязательно необходимы трансферы, которых зимой не было по ряду причин. Одна из них — лишние деньги, которых нет. С финансами могло быть лучше, однако, по информации «СЭ», в Ростове до сих пор не получили выплаты от зарубежных клубов за некоторые трансферы.

Безусловно, Карпин попытается выплыть — у него огромный опыт и тренерский штаб уровня сборной России, рук они не опустят. В конце концов, прошлой весной во многом именно усилиями тренерской команды получилось выбраться со дна — «Ростов» уже не раз доказывал, что это тренерская команда. И сейчас реакция уже последовала — Валерий Георгиевич экспериментирует с тактикой и стартовым составом, и, как показал матч с тем же «Локо», готов даже отказаться от классической 4−3−3. Но может ли это сработать, когда в ростере молодые игроки против футболистов уровня Дзюбы, Баринова, Миранчука, Камано? Вопрос риторический. Возможно, завтра мы будем говорить, например, о Комарове как о звезде, но сегодня это далеко не так.

Конечно, шанс зацепиться за что-то есть всегда. «Ростов» провел ударный год — избежал вылета прошлой весной, а этой осенью забрался на третью строчку. Но, кажется, из этого состава выжат максимум — играть в прежнем темпе на фоне усилившихся конкурентов будет трудно. Хотя Карпин попробует — и, быть может, у него даже что-то получится. Однако если «Ростов» все-таки вылетит из тройки, не стоит удивляться — удивляться нужно было тому, что он там оказался.