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16:20 (мск), источник: Sports.Ru

Зюганов за отмену Fan ID: Нужно прекращать цеплять на граждан «электронную бирку». Важно слышать голос народа

Геннадий Зюганов заявил, что Fan ID в России нужно отменить.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия — единственная, кто голосовал ПРОТИВ так называемого паспорта болельщика. КПРФ — единственная, кто внес законопроект о его отмене.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан “электронную бирку” и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», — написал руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

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