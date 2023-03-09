Зюганов за отмену Fan ID: Нужно прекращать цеплять на граждан «электронную бирку». Важно слышать голос народа

«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия — единственная, кто голосовал ПРОТИВ так называемого паспорта болельщика. КПРФ — единственная, кто внес законопроект о его отмене.



Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан “электронную бирку” и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», — написал руководитель фракции КПРФ в Госдуме.