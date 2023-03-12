Футболиста заманили на Кавказ гениальным обманом. Ему показали фото другого города — и он повелся

Первая половина «десятых» — жирнейший период в истории РПЛ. Именно тогда по российским полям бегали Халк и Витсель, Это’О и Роберто Карлос, Кураньи и Вальбуэна.

Сорить деньгами для привлечения сильных легионеров, впрочем, могли далеко не все, и некоторым клубам приходилось врубать смекалку. Случай с переходом Тамаша Пришкина из «Ипсвича» в «Аланию» — как раз из таких.

В январе 2012-го венгр внезапно променял Чемпионшип на ФНЛ, и у трансфера была интересная предыстория.

Владикавказцы тогда зарубились за выход в Премьер-лигу с «Мордовией», «Шинником» и «Нижним Новгородом»: всю четверку в таблице разделяли лишь 5 очков. Мощная конкуренция вынуждала серьезно усилиться, и «Алания» подписала 25-летнего форварда сборной Венгрии.

Имя Пришкина давно было на слуху, ведь он, помимо выступлений за национальную команду, неплохо поколесил по Чемпионшипу: переходил за 2 млн евро в «Уотфорд» и оформил за него 14+6 в 52 матчах, играл в «Ипсвиче», «Престоне», «КПР», «Суонси» и «Дерби».

После 6 лет в Англии Тамаш стал свободным агентом, а потом приземлился во Владикавказе. Хотя должен был в Санкт-Петербурге. Стоп, что?

А ничего. Само собой, «Зенит» с «Аланией» за венгра не конкурировал. Просто предприимчивые агенты, пытаясь заманить игрока в Северную Осетию, показывали ему фото петербургских достопримечательностей. Хотя красивых локаций хватает и во Владикавказе. Об этом почти 10 лет спустя рассказал босс агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов.

«В Россию тяжело завезти футболиста. У нас были моменты, когда агенты в давние времена показывали игроку фотографии Петербурга, чтобы привезти его в “Аланию”, во Владикавказ. Это был Пришкин из “Ипсвича”, — вспоминал Хинчагов.

После этого Марат добавил, что ни о чем не подозревающий Тамаш вышел на проспект Мира во Владикавказе и получил аналогичные петербургским виды. Получается, футболиста особо и не обманули?

«В январе я получил несколько предложений и обдумывал их. Сейчас могу сказать, что доволен выбором. Я был наслышан об “Алании”, ее традициях и амбициях», — говорил экс-игрок Чемпионшипа после трансфера.

Забавно, что тогда в Петербурге как раз играл венгр Саболч Хусти, с которым Пришкин пересекался в сборной. Неужели перед переездом в Россию Тамаш не общался с Саболчем и не хвастался фотографиями города, где вскоре окажется?

Со временем Тамаш наверняка понял, что Владикавказ и Санкт-Петербург находятся далеко друг от друга, тем не менее нападающий не скис и выступал за «Аланию» вполне неплохо: забил пару голов в ФНЛ и помог клубу вскарабкаться в РПЛ, а уже там огорчил «Ахмат» (5:0), «Локомотив» (2:2), «Амкар» (1:1), «Крылья» (1:2) и «Динамо» (1:0).

Особенно эффектно, в стиле Робина ван Перси, Тамаш вскрыл пермяков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VDR2_V22NF4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Проведя сезон в Премьер-лиге, владикавказцы снова вылетели в пердив. Там Пришкин также сверкал: угостил хет-триком «Оренбург» (3:0), дублем — «Нефтехимик» (2:1), а еще огорчал просто «Химик» (4:0) и «Спартак-Нальчик» (1:0).

Вероятно, Тамаш крошил бы соперников «Алании» и дальше, но клуб испытывал большие финансовые проблемы. В ноябре 2013-го венгр снова стал свободным агентом, чтобы перебраться в «Маккаби» из Хайфы транзитом через «Аустрию».

Сейчас Пришкину 36 лет, и он по-прежнему играет — капитанит во второй венгерской лиге за родной «Дьор», где в 2003-м начинал профессиональную карьеру.