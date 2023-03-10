Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Хетафе
Футбол. Еврокубки
9.03
Гент
Истанбул Башакшехир
11
Все события
11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Зенита» уведут суперталанта из Бразилии? Топ-клубы хотят трансферную цель лидера РПЛ

За Педро придётся побороться с дортмундской «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Аяксом». Но у команды из Санкт-Петербурга есть преимущество.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: из личного архива Педро

Потенциальный новичок «Зенита» Педро дос Сантос, или просто Педриньо, привлёк внимание больших европейских клубов. По информации Goal.com, в борьбу за бразильца включились дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл», «Брайтон», «Аякс» и ПСВ. Согласно источнику, в «Коринтиансе» хотят, чтобы 17-летний вингер стал самой дорогой продажей в истории клуба. На сегодняшний день рекорд принадлежит Паулиньо, которого отпустили в «Тоттенхэм» за € 19,75 млн. В контракте Педро, несмотря на его юный возраст, прописаны отступные в размере € 50 млн!

Напомним, «Зенит» обладает правом приоритетного выкупа Педро. Причём со скидкой. Руководители чемпионов России договорились об этом с коллегами из «Коринтианса» в рамках сделки по переходу в бразильский клуб нападающего Юри Алберто. Сине-бело-голубые получили взамен права на Роберта Ренана и Ду Кейроса, процент от будущих продаж Ивана Куарежмы, Густаво Мантуана и самого Юри Алберто, а также приоритет в истории с трансфером Педро. Судя по всему, если петербуржцы предложат за вингера те же деньги, что и другие потенциальные покупатели, то юноша уедет именно в «Зенит».

Пока Педро не исполнится 18 лет, он не покинет Бразилию. А это — февраль 2024-го. Значит, у претендентов на игрока есть ещё целый год, чтобы оценить «товар». Конечно, при условии, что «Коринтианс» не оформит трансфер раньше, оставив Педро у себя на правах аренды, как это, например, сделал «Палмейрас» в случае с Эндриком и «Реалом». Контракт вингера с клубом из Сан-Паулу действует до марта 2025-го.

Источник: из личного архива Педро

Кстати, Педро сравнивают с Эндриком, поскольку это ровесники и игроки группы атаки. Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказывал в январском интервью для «Матч ТВ»:

«Я его хорошо знаю. Это большой талант. Про него много говорят в Бразилии. И даже какое‑то время писали, что Педро сильнее Эндрика, которого приобрёл мадридский “Реал”. Что касается “Зенита”, то мы будем следить за Педро. Сейчас ему 16 лет, а он выступает за сборную Бразилии U20. На какой позиции он играет? Крайний полузащитник. Его сильные стороны — обыгрыш, в том числе на хорошей скорости, он достаточно техничный игрок и много забивает».

Читайте также
Сычев о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нехорошо. Хотел бы, чтобы в сборной России играли только русские»

Действительно, в столь юном возрасте Педро съездил в январе на чемпионат Южной Америки для футболистов не старше 20 лет. Вингер «Коринтианса» был самым юным игроком в заявке сборной Бразилии наряду с Луисом Гильерме из «Палмейраса» (оба родились в феврале 2006-го). Тем не менее не просто попал в состав «селесао», а принял участие в восьми из девяти матчей на турнире. Конечно, он не был звездой сборной Бразилии, как другой новичок «Зенита» центральный защитник Роберт Ренан, однако свои 20−30 минут получал стабильно. Но самое потрясающее — Педро забил в решающей игре за золотые медали!

Всего в восьми матчах на чемпионате Южной Америки Педро отметился четырьмя результативными действиями. Сначала отдал голевой пас в игре с Парагваем (2:1). Вингер феноменально подал угловой с левого фланга в эпизоде с победным голом: так закрутил мяч во вратарскую, что тот перелетел голкипера и опустился на дальней штанге прямо на голову партнёру по команде. Потом Педро забил Венесуэле (3:0). Юноша стал автором второго гола «селесао», а заодно и самого «молодого» в истории сборной U20. Поддержал атаку вторым темпом и нанёс точный удар в касание после диагональной передачи от лицевой и рикошета. Ещё одна игра с Парагваем (2:0) подарила Педро вторую голевую передачу. В концовке при счёте 1:0 он опять здорово подал угловой, забросив мяч на дальнюю штангу. Наконец, в последнем матче с Уругваем (2:0) вингер, выйдя на замену, забил второй мяч. Сборную Бразилии устраивала только победа, и гол Педро на 90+2-й минуте окончательно снял все вопросы о чемпионе Южной Америки. Сначала он накрыл защитника прессингом, после чего убежал с центра поля, обыграл вратаря и ударом метров с 25−30 от самого края поля поразил цель.

А на днях в карьере Педро произошло ещё одно важное событие — юный вингер дебютировал за первую команду «Коринтианса». Он вышел на замену и сыграл 10 минут в матче чемпионата штата Сан-Паулу с «Санту-Андре». В клубе верят, что Педро может быстро прогрессировать в профессиональном футболе. Но пока, понятное дело, никто не будет платить за 17-летнего игрока € 50 млн, ведь взросление у игроков бывает трудным. Тот же Эндрик (к слову, большой друг Педро) после трансфера в «Реал» за € 35 млн, оставшись в «Палмейрасе», не забил ни одного гола в 12 матчах нового сезона.

Анатолий Романов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь