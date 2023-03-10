У «Зенита» уведут суперталанта из Бразилии? Топ-клубы хотят трансферную цель лидера РПЛ

Источник: из личного архива Педро

Потенциальный новичок «Зенита» Педро дос Сантос, или просто Педриньо, привлёк внимание больших европейских клубов. По информации Goal.com, в борьбу за бразильца включились дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл», «Брайтон», «Аякс» и ПСВ. Согласно источнику, в «Коринтиансе» хотят, чтобы 17-летний вингер стал самой дорогой продажей в истории клуба. На сегодняшний день рекорд принадлежит Паулиньо, которого отпустили в «Тоттенхэм» за € 19,75 млн. В контракте Педро, несмотря на его юный возраст, прописаны отступные в размере € 50 млн!

Напомним, «Зенит» обладает правом приоритетного выкупа Педро. Причём со скидкой. Руководители чемпионов России договорились об этом с коллегами из «Коринтианса» в рамках сделки по переходу в бразильский клуб нападающего Юри Алберто. Сине-бело-голубые получили взамен права на Роберта Ренана и Ду Кейроса, процент от будущих продаж Ивана Куарежмы, Густаво Мантуана и самого Юри Алберто, а также приоритет в истории с трансфером Педро. Судя по всему, если петербуржцы предложат за вингера те же деньги, что и другие потенциальные покупатели, то юноша уедет именно в «Зенит».

Пока Педро не исполнится 18 лет, он не покинет Бразилию. А это — февраль 2024-го. Значит, у претендентов на игрока есть ещё целый год, чтобы оценить «товар». Конечно, при условии, что «Коринтианс» не оформит трансфер раньше, оставив Педро у себя на правах аренды, как это, например, сделал «Палмейрас» в случае с Эндриком и «Реалом». Контракт вингера с клубом из Сан-Паулу действует до марта 2025-го.

Источник: из личного архива Педро

Кстати, Педро сравнивают с Эндриком, поскольку это ровесники и игроки группы атаки. Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказывал в январском интервью для «Матч ТВ»:

«Я его хорошо знаю. Это большой талант. Про него много говорят в Бразилии. И даже какое‑то время писали, что Педро сильнее Эндрика, которого приобрёл мадридский “Реал”. Что касается “Зенита”, то мы будем следить за Педро. Сейчас ему 16 лет, а он выступает за сборную Бразилии U20. На какой позиции он играет? Крайний полузащитник. Его сильные стороны — обыгрыш, в том числе на хорошей скорости, он достаточно техничный игрок и много забивает».

Действительно, в столь юном возрасте Педро съездил в январе на чемпионат Южной Америки для футболистов не старше 20 лет. Вингер «Коринтианса» был самым юным игроком в заявке сборной Бразилии наряду с Луисом Гильерме из «Палмейраса» (оба родились в феврале 2006-го). Тем не менее не просто попал в состав «селесао», а принял участие в восьми из девяти матчей на турнире. Конечно, он не был звездой сборной Бразилии, как другой новичок «Зенита» центральный защитник Роберт Ренан, однако свои 20−30 минут получал стабильно. Но самое потрясающее — Педро забил в решающей игре за золотые медали!

Всего в восьми матчах на чемпионате Южной Америки Педро отметился четырьмя результативными действиями. Сначала отдал голевой пас в игре с Парагваем (2:1). Вингер феноменально подал угловой с левого фланга в эпизоде с победным голом: так закрутил мяч во вратарскую, что тот перелетел голкипера и опустился на дальней штанге прямо на голову партнёру по команде. Потом Педро забил Венесуэле (3:0). Юноша стал автором второго гола «селесао», а заодно и самого «молодого» в истории сборной U20. Поддержал атаку вторым темпом и нанёс точный удар в касание после диагональной передачи от лицевой и рикошета. Ещё одна игра с Парагваем (2:0) подарила Педро вторую голевую передачу. В концовке при счёте 1:0 он опять здорово подал угловой, забросив мяч на дальнюю штангу. Наконец, в последнем матче с Уругваем (2:0) вингер, выйдя на замену, забил второй мяч. Сборную Бразилии устраивала только победа, и гол Педро на 90+2-й минуте окончательно снял все вопросы о чемпионе Южной Америки. Сначала он накрыл защитника прессингом, после чего убежал с центра поля, обыграл вратаря и ударом метров с 25−30 от самого края поля поразил цель.

А на днях в карьере Педро произошло ещё одно важное событие — юный вингер дебютировал за первую команду «Коринтианса». Он вышел на замену и сыграл 10 минут в матче чемпионата штата Сан-Паулу с «Санту-Андре». В клубе верят, что Педро может быстро прогрессировать в профессиональном футболе. Но пока, понятное дело, никто не будет платить за 17-летнего игрока € 50 млн, ведь взросление у игроков бывает трудным. Тот же Эндрик (к слову, большой друг Педро) после трансфера в «Реал» за € 35 млн, оставшись в «Палмейрасе», не забил ни одного гола в 12 матчах нового сезона.