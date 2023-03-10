Бердыев разгромлен после победы над ЦСКА. Больнее «Сочи» делал только «Зенит»

Курбан Бердыев пока только удивляет после своего возвращения в РПЛ. В прошлом туре его «Сочи» убрал ЦСКА, а теперь неожиданно получил дома 0:4 от «Оренбурга».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 10.03.2023, 19:00 Сочи 0 Оренбург 4

«Оренбург» приехал в Сочи не только в статусе самой пропускающей команды РПЛ (40 голов за 18 туров), но и худшей наряду с «Торпедо» по игре на выезде. Команда Марцела Лички до этого дня набрала лишь три очка в девяти гостевых матчах. Уступила восемь раз: даже у торпедовцев было меньше поражений на чужих полях — шесть, при трёх ничьих.

Оренбуржцы играют в футбол, который принято называть открытым. Вот и на «Фиште» команда Лички держала линии выше, чем соперник, шла вперёд крупными силами. Однако у гостей были проблемы с взаимодействиями атакующих игроков. Так что центрфорвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, ставший сменщиком ушедшего в зимнее трансферное окно Владимира Писарского, фактически не встречался с мячом в потенциально опасных позициях. К слову, Воробьёв играл против своей бывшей команды (13 матчей, ноль голов за «Сочи») и вывел оренбуржцев на матч с капитанской повязкой.

Команда Бердыева защищалась средним блоком и не без оснований делала ставку на использование свободного пространства на половине поля «Оренбурга» после отборов, подборов и перехватов мяча. Кстати, тренер хозяев снова оставил в запасе Луку Джорджевича — автора дубля в ворота ЦСКА. Видимо, Бердыев полагает, что пока черногорский нападающий полезнее в роли выходящего на замену игрока. В первом тайме «Сочи» нанёс восемь ударов, но без Джорджевича у южан возникли проблемы с точностью. Самый яркий эпизод — попадание Кристиана Нобоа в штангу и удивительный промах Артура Юсупова по пустым воротам на добивании. Непросто, конечно, было подстроиться под мяч, который летел на неудобной высоте. Тем не менее выглядел промах Юсупова очень курьёзно.

«Оренбург» пробил до перерыва всего однажды, причём только на 45-й минуте. И этим ударом забил. Автором абсолютно не вытекавшего из логики игры гола стал Кирилл Капленко. После выноса мяча Артёмом Макарчуком опорник забрал подбор и не раздумывая выстрелил с 20−22 метров. Попал так попал!

Начало второго тайма — настоящий шок для «Сочи», его болельщиков и Бердыева. Пока хозяева переваривали информацию, полученную в раздевалке от главного тренера, гости бодро включились в игру с первых секунд, заработали серию стандартов и забили вторым ударом по воротам Сослана Джанаева! Новый центральный защитник «Оренбурга» Матиас Перес неожиданно проявляет себя в качестве бомбардира. К голевой передаче в матче с «Ахматом» аргентинец добавил гол на «Фиште». После подачи со штрафного Перес опередил Нобоа, и мяч влетел в сетку от головы эквадорца. Ужасно не везло лидеру «Сочи» в этот вечер.

Что случилось с «Сочи» после перерыва? В игре хозяев внезапно всё пропало. Пока Бердыев готовил тройную замену, подняв наконец со скамейки Джорджевича, «Оренбург» мог забить ещё один гол. Но уже через семь минут после появления Джорджевича команда Лички довела дело до разгрома. Сочинцы оставляли много пространства в центре, уступали в единоборствах. Качество газона им тоже не помогало, но поле всё же было одинаковым для обеих команд (и оно точно не для матча сборной России). В эпизоде с голом Ивана Башича полузащитнику дали сделать три касания до удара.

Очевидное-невероятное на «Фиште» вскоре продолжилось четвёртым голом Юрия Ковалёва. «Оренбург» просто разрывал «Сочи» на контратаках. Белорусскому полузащитнику позволили сделать три касания перед ударом.

«Оренбург» во второй раз выиграл на выезде. Личка, видя, что его команда полностью контролирует игру, выпустил за 10 минут до конца даже 18-летнего Данила Капустянского — центрхав дебютировал в РПЛ.

Крупнее в этом сезоне «Сочи» проигрывал только «Зениту» — 0:7.