Матч «Краснодар» — «Динамо» и еще три игры продолжат программу 19-го тура РПЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Программа 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Торпедо» — «Урал», «Спартак» — «Факел», «Ахмат» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 19:00 Краснодар - Динамо -

Среди субботних матчей выделяется игра между «Краснодаром» и московским «Динамо», встреча начнется в 19:00 мск. «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. Краснодарская команда с 26 очками располагается на девятой позиции. Матч первой части чемпионата России завершился со счетом 0:0.

«Краснодар» в последний раз дома выиграл у «Динамо» 30 сентября 2018 года, тогда команда победила со счетом 3:0 в матче девятого тура РПЛ. После этого бело-голубые одержали три победы подряд. Предыдущая победа «Краснодара» дома является последней для краснодарской команды с того момента и во всех матчах. За «Динамо» во встрече с «Краснодаром» не сыграет уругвайский защитник Диего Лаксальт, который продолжает восстановление от травмы колена, также под вопросом участие его соотечественника защитника Николаса Маричаля, получившего повреждение стопы в игре с «Крыльями Советов».

После зимней паузы команды стартовали по-разному в РПЛ. «Краснодар» дома сыграл вничью с московским «Торпедо» со счетом 2:2, «Динамо» на своем поле оказалось сильнее самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:0. До этого в феврале «Краснодар» и «Динамо» по итогам двух матчей ¼ финала Фонбет — Кубка России с ЦСКА (0:3, 1:0) и «Крыльями Советов» (1:2, 1:1) покинули плей-офф «пути РПЛ». На втором этапе ¼ финала плей-офф «пути регионов» «Динамо» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 15 марта, «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с грозненским «Ахматом».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 14:00 Торпедо - Урал -

В первом матче дня «Торпедо» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 14:00. Изначально игра должна была пройти в «Лужниках», эту арену «Торпедо» заявило в качестве основной на матчи РПЛ. Однако 7 марта московский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести домашнюю игру с «Уралом» со стадиона «Лужники» на резервную «Арену-Химки» в связи с недостаточной готовностью газона.

«Торпедо» с 7 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, в прошлом туре команда на выезде сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). Серия без побед московского клуба в РПЛ увеличилась до восьми матчей, в последний раз «Торпедо» выиграло 17 сентября у ЦСКА (1:0). «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах, во встрече прошлого тура команда в гостях сыграла вничью с московским «Спартаком» (2:2). В феврале «Торпедо» на выезде проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2 в матче первого этапа ¼ финала плей-офф «пути регионов» и завершило выступление в кубке страны, «Урал» по итогам двух матчей выиграл у «Ростова» (1:1, 2:1) и в ½ финала плей-офф «пути РПЛ» сыграет со «Спартаком».

Матчи «Спартака» и «Локомотива»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 16:30 Спартак - Факел -

Также в субботу «Спартак» дома сыграет с воронежским «Факелом», встреча начнется в 16:30 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й позиции. Встреча первой части чемпионата России завершилась победой «Спартака» со счетом 4:1. Также команды встречались на групповой стадии Кубка России, в обеих встречах сильнее оказался «Спартак». «Факел» в этом сезоне одержал одну победу в РПЛ, это случилось 11 сентября в матче девятого тура с московским «Локомотивом» (2:0).

В феврале «Спартак» по итогам двух матчей победил «Локомотив» (1:0, 4:2) и вышел в ½ финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России. На этой стадии красно-белые сыграют с «Уралом», первый матч пройдет 14 марта на «Открытие Банк — Арене». «Факел» завершил выступление в Кубке России по итогам групповой стадии.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 16:30 Ахмат - Локомотив -

В другом матче субботы «Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом», встреча начнется в 16:30 мск. Грозненская команда с 29 очками занимает шестое место, «Локомотив» набрал 16 очков в 18 матчах и занимает 13-е строчку в турнирной таблице РПЛ. Матч первой части чемпионата между командами завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1. В первом туре после возобновления чемпионата России после зимней паузы «Локомотив» на выезде победил «Ростов» со счетом 3:1, нападающий Артем Дзюба отметился хет-триком, для него эти голы стали первыми в составе столичного клуба, с которым он подписал контракт 8 февраля. «Ахмат» в прошлом туре на своем поле победил «Оренбург» со счетом 3:1.

Программа 19-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Сочи» дома проиграл «Оренбургу» со счетом 0:4. 12 марта состоятся игры «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Крылья Советов» и «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».