Полузащитник «Спартака» Литвинов мог перейти в «Аталанту»

По сведениям издания, клуб из Бергамо рассматривал возможность подписания контракта с Литвиновым, но интерес к футболисту красно-белых постепенно снизился.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забить три мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Литвинова составляет €2,8 млн.

«Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 37 очков. Московский клуб расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов от лидера чемпионата «Зенита». Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.