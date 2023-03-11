Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
перерыв
Осер
Ренн
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Вальядолид
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Челси
13
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Брайтон
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
53
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Факел
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
Урал
01
Все события
15:42 (мск), источник: Газета.Ру

Полузащитник «Спартака» Литвинов мог перейти в «Аталанту»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает «Евро‑Футбол».

Спартак
АталантаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сведениям издания, клуб из Бергамо рассматривал возможность подписания контракта с Литвиновым, но интерес к футболисту красно-белых постепенно снизился.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забить три мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Литвинова составляет €2,8 млн.

«Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 37 очков. Московский клуб расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов от лидера чемпионата «Зенита». Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мыслями о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Земфиру* потребовали лишить имущества в России после выхода новой песни
Домработница Градского подралась с сотрудниками его театра из-за увольнения
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь