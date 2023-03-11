Полузащитник «Спартака» Литвинов мог перейти в «Аталанту»
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает «Евро‑Футбол».
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает «Евро‑Футбол».
По сведениям издания, клуб из Бергамо рассматривал возможность подписания контракта с Литвиновым, но интерес к футболисту красно-белых постепенно снизился.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забить три мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Литвинова составляет €2,8 млн.
«Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 37 очков. Московский клуб расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов от лидера чемпионата «Зенита». Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.
Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мыслями о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.