Московский «Спартак» представил нового клубного маскота. Им стал кабан. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 16:30 Спартак 3 Факел 2

Сегодня, 11 марта, «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречается с воронежским «Факелом».

Матч проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск.

Новый маскот появился на поле домашнего стадиона перед матчем.

В первом круге РПЛ «Спартак» в выездном матче обыграл «Факел» со счётом 4:1. В составе гостей отличились Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес и Мацей Рыбус. У «Факела» забитым мячом отметился Аслан Дашаев.