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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» представил нового клубного маскота

Московский «Спартак» представил нового клубного маскота.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» представил нового клубного маскота. Им стал кабан. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 19, 11.03.2023, 16:30

Спартак3Факел2

Сегодня, 11 марта, «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречается с воронежским «Факелом».

Матч проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск.

Новый маскот появился на поле домашнего стадиона перед матчем.

В первом круге РПЛ «Спартак» в выездном матче обыграл «Факел» со счётом 4:1. В составе гостей отличились Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес и Мацей Рыбус. У «Факела» забитым мячом отметился Аслан Дашаев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков после 18 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 14 очков. Лидирует «Зенит» (45).

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