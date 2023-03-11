«Урал» в гостях обыграл «Торпедо», продлив беспроигрышную серию до 9 матчей

Футбол, Премьер-лига, Тур 1911.03.2023, 14:00 (МСК UTC+3)Арена Химки
|Андрей Талалаев
|Виктор Гончаренко
|56
|Александр Довбня
|1
|Илья Помазун
|4
|Олег Кожемякин
|4
|Иллой-Айет Эммерсон
|5
|Евгений Шляков
|24
|Егор Филипенко
|23
|Юрий Журавлев
|5
|Андрей Егорычев
|52
|Равиль Нетфуллин
|22
|Мингиян Бевеев
|9
|Илья Стефанович
|20
|Рай Влут
|11
|Илья Кухарчук
61′
|15
|Денис Кулаков
77′78′
|7
|Александр Рязанцев
|3
|Лео Гогличидзе
|24
|Игор Савич
78′
|19
|Даниэл Мишкич
60′90′
|17
|Жажа
|75
|Фаниль Сунгатулин
|25
|Роман Юзепчук
46′
|9
|Лазар Ранджелович
46′
|49
|Егор Прошкин
|7
|Александр Юшин
|16
|Йорди Рейна
61′
|10
|Эрик Бикфалви
86′
|27
|Михаил Каймаков
|2
|Силвие Бегич
|18
|Давид Караев
78′
|79
|Алексей Каштанов
53′90′
|10
|Игорь Лебеденко
|99
|Евгений Татаринов
90+3′
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|17
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов(Россия, Улан-Удэ)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Михаил Иванов(Россия, Кострома)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Екатерина Курочкина(Россия, Малаховка)