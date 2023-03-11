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17:34 (мск), источник: Sport24

«Урал» в гостях обыграл «Торпедо», продлив беспроигрышную серию до 9 матчей

В Москве завершился матч 19-го тура РПЛ. «Торпедо» принимал «Урал» и уступил (0:1). Единственный гол был забит во втором тайме.

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Источник: ФК "Урал"

На 65-й минуте отличился Рай Влут. Для голландца это второй гол во втором матче подряд и третий в сезоне.

«Урал» благодаря этому результату продлил беспроигрышную серию до 9 матчей. Столько же матчей не могут выиграть москвичи.

«Торпедо» с 7 очками занимает последнее 16-е место. «Урал» набрал 25 очков и расположился на 10-й позиции.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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