Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Челси
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Удинезе
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Факел
22
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Осер
Ренн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
Урал
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Осасуна
Все события
17:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист Промес забил 100-й мяч в составе «Спартака»

Полузащитник отличился в матче чемпионата России против «Факела».

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес в субботу забил 100-й мяч в составе московского футбольного клуба «Спартак».

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 19, 11.03.2023, 16:30

Спартак2Факел2

Промес забил два мяча в домашнем матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Эти голы стали для игрока 100-м и 101-м в составе красно-белых.

После первого тайма счет в матче равный — 2:2. По количеству забитых мячей полузащитник занимает седьмое место в истории «Спартака». На шестом месте идет Юрий Гаврилов (102), рекордсменом команды является Никита Симонян (159).

Промесу 31 год, он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, зимой 2021 года полузащитник вернулся в московский клуб. Нидерландец забил 84 мяча в РПЛ, 11 — в Кубке России, 3 — в Лиге чемпионов, 2 — в Лиге Европы и 1 — в Суперкубке России. Футболист проводит за «Спартак» 204-ю игру, на его счету 50 голевых передач в составе команды.

По количеству забитых мячей в чемпионатах России Промес занимает второе место в истории «Спартака». Лидером по этому показателю является Егор Титов (86). Промес входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров, впереди только бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав и иранский форвард Сердар Азмун, который выступал за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». На их счету по 85 голов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь