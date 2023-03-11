Футболист Промес забил 100-й мяч в составе «Спартака»
Полузащитник отличился в матче чемпионата России против «Факела».
Полузащитник отличился в матче чемпионата России против «Факела».
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес в субботу забил 100-й мяч в составе московского футбольного клуба «Спартак».
Промес забил два мяча в домашнем матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Эти голы стали для игрока 100-м и 101-м в составе красно-белых.
После первого тайма счет в матче равный — 2:2. По количеству забитых мячей полузащитник занимает седьмое место в истории «Спартака». На шестом месте идет Юрий Гаврилов (102), рекордсменом команды является Никита Симонян (159).
Промесу 31 год, он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, зимой 2021 года полузащитник вернулся в московский клуб. Нидерландец забил 84 мяча в РПЛ, 11 — в Кубке России, 3 — в Лиге чемпионов, 2 — в Лиге Европы и 1 — в Суперкубке России. Футболист проводит за «Спартак» 204-ю игру, на его счету 50 голевых передач в составе команды.
По количеству забитых мячей в чемпионатах России Промес занимает второе место в истории «Спартака». Лидером по этому показателю является Егор Титов (86). Промес входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров, впереди только бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав и иранский форвард Сердар Азмун, который выступал за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». На их счету по 85 голов.