«Краснодар» — «Динамо»: составы команд на матч РПЛ

Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало игры — в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Кади, Кордоба.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гогнидзе, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.

В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 0:0.