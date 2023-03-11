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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Динамо»: составы команд на матч РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Динамо».

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало игры — в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Кади, Кордоба.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гогнидзе, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.

В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 0:0.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.

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