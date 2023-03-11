Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
перерыв
Осер
Ренн
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Вальядолид
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Брайтон
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Челси
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
31
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
53
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Факел
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
Урал
01
Все события
18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» вырвал победу в матче РПЛ против «Факела»

Московский «Спартак» вырвал победу в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спартак
Факел
Локомотив
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 19, 11.03.2023, 16:30

Спартак3Факел2

Нидерландский форвард хозяев Квинси Промес оформил дубль к 41-й минуте игры, однако в конце первого тайма гости забили два мяча за шесть минут и сравняли счет. Отличились Хызыр Аппаев и Реда Рабеи, реализовавший пенальти.

На 87-й минуте хавбек Кристофер Мартинс Перейра вывел красно-белых вперед. Промес в этом матче забил 100-й и 101-й гол за карьеру в «Спартаке».

В параллельной встрече «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Победу команде принес гол 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева, который стал для него дебютным за «Локомотив». После этого красно-зеленые получили две красные карточки и доигрывали матч вдевятером. Форвард Артем Дзюба провел эту игру в качестве капитана железнодорожников. Он надел капитанскую повязку впервые после перехода в клуб в феврале 2023 года.

В следующем туре «Локомотив» 18 марта примет Краснодар. «Спартак» в этот же день на выезде сыграет против «Оренбурга», а «Факел» дома встретится с «Сочи». «Ахмат» днем позже сыграет в Самаре с «Крыльями советов».

Читайте также
Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана
Пригожин раскрыл дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь