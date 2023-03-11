«Спартак» вырвал победу в матче РПЛ против «Факела»

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 11.03.2023, 16:30 Спартак 3 Факел 2

Нидерландский форвард хозяев Квинси Промес оформил дубль к 41-й минуте игры, однако в конце первого тайма гости забили два мяча за шесть минут и сравняли счет. Отличились Хызыр Аппаев и Реда Рабеи, реализовавший пенальти.

На 87-й минуте хавбек Кристофер Мартинс Перейра вывел красно-белых вперед. Промес в этом матче забил 100-й и 101-й гол за карьеру в «Спартаке».

В параллельной встрече «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Победу команде принес гол 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева, который стал для него дебютным за «Локомотив». После этого красно-зеленые получили две красные карточки и доигрывали матч вдевятером. Форвард Артем Дзюба провел эту игру в качестве капитана железнодорожников. Он надел капитанскую повязку впервые после перехода в клуб в феврале 2023 года.