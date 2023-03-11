«Спартак» чуть не упустил победу с 0:2, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства

Матч «Спартака» после судейского скандала — это всегда интересно. Команда, как правило, выходит максимально заряженной, и соперник попадает под горячую руку. Перед игрой Александр Соболев говорил о необходимости забивать пять мячей, чтобы не зависеть от ошибок судьи, и его слова выглядели как угроза. К слову, Александр вернулся в стартовый состав вместе с Зиньковским и отбывшим дисквалификацию Джикией, а Дуарте в центре обороны Абаскаль предпочел Маслова.

Перед матчем состоялась церемония вручения Промесу приза «СЭ» лучшему футболисту страны прошлого года. Фактически это российский «Золотой мяч»: в голосовании принимали участие ведущие тренеры, представители футбольных организаций и клубов, журналисты «СЭ», а также болельщики.

Через 18 минут после стартового свистка Промес вновь оказался в центре внимания: голландец наконец-то забил 100-й гол за «Спартак», сыграв на добивании после удара Зиньковского. Промес стал седьмым игроком в истории «Спартака», добравшимся до сотни мячей за клуб, и попал в очень достойную компанию — Симонян, Хусаинов, Гаврилов, Родионов, Черенков и Титов.

Ход игры не предвещал никаких проблем для «Спартака». Второй гол красно-белых в исполнении Соболева был отменен (и здесь к арбитру Безбородову возникли первые вопросы), но тут же Промес взял игру на себя и исполнил эффектный проход, разменяв вторую сотню.

2:0 за пару минут до перерыва — максимально комфортное развитие событий. Но «Спартак» умудрился до конца тайма упустить преимущество. Сначала красно-белые пропустили от Аппаева, одного из самых незабивных форвардов лиги. Осталось время и на то, чтобы получить пенальти в свои ворота: Пруцев неосмотрительно расставил руки в штрафной, а Безбородов, проведя пару минут у монитора, указал на точку.

В третьем домашнем матче подряд «Спартак» пропустил по два мяча. К обороне, безусловно, есть вопросы.

Кстати, нельзя не отметить гостевой сектор «Факела», который был забит до отказа. Наверное, впервые в истории тушинской арены фанатов гостей было слышно лучше, чем болельщиков красно-белых.

Второй тайм прошел по единственно возможному сценарию: «Факел» держал оборону, «Спартак» всячески пытался ее вскрыть. Гости нахватали пять желтых карточек, а красно-белые создали примерно столько же моментов. Промес со штрафного заряжал в перекладину, Соболев все никак не мог забить легальный гол… Время шло, сомнений в итоговой победе становилось все больше, напряжение нарастало. В итоге красно-белые забили за считаные минуты до финального свистка: подача, скидка Соболева и гол Мартинса, который на этот раз у «Спартака» не отобрали!

«Спартак» взял свое, пусть и не без приключений. И конечно, не без проявления эмоций: когда счет был равным, Гильермо Абаскаль бурно переживал каждый игровой момент. И особенно — судейские решения. После финального свистка тренер «Спартака» сразу направился к арбитрам в центр поля — испанца пришлось успокаивать его ассистентам, которые останавливали тренера и убирали ТВ-камеры, а также игрокам: в таком состоянии все могло кончиться дисквалификацией.

3:2 — красно-белые вырвали победу у «Факела», укрепили свои позиции на второй строчке и на день сократили отставание от «Зенита» до пяти очков. Но вряд ли оно останется таким же по итогам тура: в воскресенье команда Сергея Семака примет «Химки».