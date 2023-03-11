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21:02 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Динамо» и одержал первую победу в РПЛ под руководством Ивича

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу краснодарского клуба, который играл в большинстве с 59-й минуты.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 3:1 победил московское «Динамо» в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре в присутствии 14 300 болельщиков.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кади Боржес (24-я, 67-я минута) и Никита Кривцов (90+3). У гостей отличился Константин Тюкавин (19). На 59-й минуте камерунский полузащитник «Динамо» Николас Нгамалё получил прямую красную карточку.

Победа стала для «Краснодара» первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. Серб возглавил краснодарский клуб 4 января, подписав контракт на два года. В дебютном для специалиста матче РПЛ «Краснодар» 5 марта дома сыграл вничью с московским «Торпедо» (2:2).

На стадионе «Краснодар» впервые прошел матч с использованием карты болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»). С 18-го тура карта болельщика нужна для прохода на все матчи РПЛ.

После 19 матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками, «Краснодар» идет седьмым с 29 очками. В следующем туре 18 марта «Динамо» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с московским «Локомотивом».

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Краснодар
3:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
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