Матчи с участием «Зенита» и ЦСКА в воскресенье завершат программу 19-го тура РПЛ

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 12.03.2023, 14:00 Зенит - Химки -

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Три матча в воскресенье завершат программу 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В этот день состоятся игры «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Крылья Советов» и «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

В первом матче дня петербургский «Зенит» на своем поле примет подмосковные «Химки», встреча начнется в 14:00 мск. Петербургская команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 18 матчах. «Химки» с 13 очками располагаются на предпоследней, 15-й позиции. Игра первой части РПЛ между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

«Зенит» после зимней паузы одержал две победы, в матче первого этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» Фонбет — Кубка России петербургская команда на выезде выиграла у ульяновской «Волги» (3:0), во встрече прошлого тура РПЛ сине-бело-голубые дома оказались сильнее «Пари НН» (3:0). В матче второго этапа ¼ финала «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо» 15 марта. «Химки» в первом туре после возобновления чемпионата на выезде сыграли вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 12.03.2023, 16:30 ЦСКА - Крылья Советов -

В другом матче дня ЦСКА дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 16:30 мск. Армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. «Крылья Советов» с 20 очками располагаются на 11-й позиции. Матч первой части сезона завершился победой ЦСКА со счетом 1:0. В последний раз «Крылья Советов» на выезде побеждали ЦСКА 21 ноября 2015 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарского клуба.

Обе команды с момента возобновления сезона провели по три игры. ЦСКА по итогам двух матчей прошел «Краснодар» (3:0, 0:1) и сыграет в ½ финала «плей-офф пути РПЛ» Кубка России с «Крыльями Советов». Самарская команда в феврале по итогам двух встреч прошла московское «Динамо» (2:1, 1:1). Первый матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдет в Самаре 15 марта, ответная игра запланирована на 4—6 апреля . В первых матчах РПЛ обе команды потерпели поражения: ЦСКА уступил на выезде «Сочи» (0:2), «Крылья Советов» в гостях проиграли «Динамо» (0:1).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 19, 12.03.2023, 19:30 Ростов - Пари Нижний Новгород -

В заключительном матче тура «Ростов» на своем поле встретится с «Пари НН», игра начнется в 19:30 мск. Ростовчане занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах, нижегородская команда с 19 очками располагается на 12-й позиции. Встреча первой части сезона завершилась победой «Ростова» со счетом 4:3.

Результаты других матчей тура

Программа 19-го тура стартовала в пятницу, в этот день «Оренбург» на выезде победил «Сочи» со счетом 4:0. 11 марта «Торпедо» дома уступило «Уралу» (0:1), «Спартак» на своем поле победил «Факел» (3:2), «Локомотив» на выезде оказался сильнее «Ахмата» (1:0), «Динамо» в гостях проиграло «Краснодару» (1:3).