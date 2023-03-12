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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Топ-игроки России зимой могли уехать на Восток. Почему ни у кого не вышло?

Спрос на лучших российских футболистов всё-таки есть — просто не в Европе.

Динамо
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Источник: Чемпионат.com

Мы поняли, что Европа закрыта. Почти совсем. Не стоит придавать большое значение переходу Александра Филина в бельгийский «Эйпен». Это разовая история. Исключение, которое подтверждает правило культуры отмены. Но неожиданно интерес активировался с другого направления — условно азиатского. Хоть и Турция формально относится к Европе, но территориально большей частью залезает на Восток. Как, впрочем, и Россия. Сразу несколько важных игроков РПЛ имели серьёзные предложения оттуда или даже были близки к переходу. Но звали не только туда. Неожиданно зашевелились богатые восточные страны — например, Саудовская Аравия, которая через футбол ищет выход на разные рынки.

Представляем главных игроков РПЛ, которые имели все шансы уйти в другую лигу зимой, но так и не сделали этого.

Дмитрий Баринов: не договорились по цене с «Бешикташем»

С января запустилась история: «Бешикташ» очень заинтересован в покупке капитана «Локомотива». Известно, что в Москву пришло предложение на € 1,5 млн. Но «Локо» закономерно не стал рассматривать такой вариант — потому что футболист стоит больше. Дальше начались спекуляции: чуть ли не через день выходили новости об увеличении предложения. Якобы речь шла о € 4−5 млн. Сам Баринов вроде как был заинтересован в перезагрузке карьеры. Но не собирался давить на родной клуб. Решение оставалось за руководителями.

Только в конце трансферного окна мы узнали итоговую версию, которую подтвердили оба клуба. Вот цитата спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова для «Матч ТВ».

Давайте чётко зафиксируем, что в истории с Бариновым и «Бешикташем» не было никаких пяти миллионов, шести, семи и так далее. Всё это было на словах где‑то в турецких медиа. В клуб пришло одно-единственное официальное предложение — на € 1,5 млн. Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие‑то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели.

Дмитрий Ульянов
спортивный директор «Локомотива»

Гендиректор стамбульского клуба подтвердил эти данные: «Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. “Локомотив” отклонил предложение на € 1,5 млн, и мы просто закрыли дело».

Сам Дмитрий кажется спокойным. Говорит, что его важнейшая мотивация — поднять «Локомотив» со дна. А летом уже в клубе будут обсуждать новые предложения. Если они поступят.

Арсен Захарян: по версии турок, уже подписывал контракт с «Галатасараем»

21 февраля вся Турция была уверена: к ним едет Захарян. Идеальная работа с медиа. Какой-то странный аккаунт вбросил цитату якобы самого Арсена, который говорит, что с детства за «Галатасарай». После местные медиа публикуют подробности перехода: турки заплатят «Динамо» от € 13 млн до € 15 млн, а сам игрок получит контракт с зарплатой около € 2 млн в год. Подтвердил информацию один из известных инсайдеров Николо Скира. Но всё оказалось чушью.

Арсен Захарян | Источник: Чемпионат.com

«Галатасарай» действительно очень хотел видеть Захаряна. Действительно вёл разговор с «Динамо». Но не было никаких интервью. И не было никаких согласований трансфера. Всё закончилось на этапе переговоров. Арсен отказал по личным соображениям. Историю отношений армян с турками описывать здесь необязательно — если интересно, почитайте самостоятельно в интернете.

Да, не «Челси». Но очевидно: хоть уровень Захаряна и снизился (или нет?), но интерес к игроку не угас. Наверняка были запросы и от других, в том числе европейских клубов. Но об этом мы точно не знаем.

Фёдор Смолов: отказал, потому что не хотел подводить клуб

19 января «Чемпионат» первым сообщил, что Фёдор Смолов может перейти в «Истанбул Башакшехир». Турки предложили футболисту контракт на 2,5 года. Но история закончилась ничем. 32-летний нападающий остался в «Динамо», где и завершит сезон.

Фёдор Смолов | Источник: Чемпионат.com

Агент футболиста Герман Ткаченко рассказал Sports.ru о деталях происходящего.

Этой зимой «Истанбул» делал предложение по Смолову. От этого варианта отказался Федя. Отказ кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб, с одной стороны, находится в Стамбуле, а с другой — в нём нет излишнего турецкого давления. Отказ больше связан с уважением к «Динамо», не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

Герман Ткаченко
агент Фёдора Смолова

При этом в пресс-службе самого клуба опровергли эти слова: «Смолов отказался от перехода в “Башакшехир”? Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», — приводит цитату «СЭ».

Контракт Смолова с «Динамо» действует до лета 2024 года. Так что в следующее ТО о нападающем наверняка вновь вспомнят в Турции.

Артём Дзюба: Турция, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ

Главный лот российского футбола по версии самого Артёма Дзюбы и его представителя. Вот что Леонид Гольдман говорил «Матч ТВ» после подписания контракта с «Локомотивом». Ощущение, что нападающего звал весь Восток.

Были предложения из Турции, причём очень хорошие с финансовой точки зрения — из Суперлиги и Первой лиги, определённый интерес проявляли стамбульские команды. Были варианты в Китае. В день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъёмными Артём мог заработать до трёх миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года. Как верно где-то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но всё равно очень щедрые предложения.

Леонид Гольдман
представитель Артёма Дзюбы

Сам Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну подтвердил, что поехал бы в Саудовскую Аравию ради игры с Роналду.

«Я бы поехал с Роналду поиграть, потому что, мне кажется, я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно его отстаивал, очень за него бился. Начался хейт, что он не имел право, то, сё. Тогда кто вообще имел право в футболе открывать рот?» — сказал Дзюба.

Но приоритетом всё равно оставалась Россия. Артём соскучился. Как видим — выбор пока правильный.

Даниил Одоевский: мог оказаться в одном клубе с Роналду

А вот второго вратаря «Зенита» действительно звали в Саудовскую Аравию. И как раз в команду к Криштиану. И даже на позицию первого номера. Вот это шанс! Но в итоге решили не рисковать. Даниил только залечил травму, из-за которой пропустил вторую половину прошлого года. И вполне готов бороться за место первого номера в «Зените». Вероятно, это статуснее, чем «Аль-Наср». Вот что говорил Герман Ткаченко Sports.ru.

Даниил Одоевский | Источник: Чемпионат.com

«В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от “Аль-Насра” по аренде Даниила Одоевского.

Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с «Зенитом». Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе — и, учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление. Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры", — сказал Ткаченко.

Даниилу всего 20 лет. Наверняка не первый и не последний вариант на Востоке.

Дмитрий Зимин

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