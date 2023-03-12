ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

В матче первого круга чемпионата ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в гостях с минимальным счётом.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала очков в 18 матчах. «Крылья Советов» находятся на 11-м месте с 20 очками.