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18:29 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу после зимней паузы

Армейцы на своем поле разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:0.

ЦСКА
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 разгромил самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «ВТБ-Арене».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42) и Виллиан Роша (75).

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы. В прошлом туре чемпионата России армейцы на выезде уступили «Сочи» (0:2). При этом ЦСКА по сумме двух матчей одолел «Краснодар» в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:0, 0:1).

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в пятом матче подряд. В последний раз самарский клуб сумел победить армейцев 14 июля 2019 года в домашней встрече РПЛ (2:0). После этого ЦСКА дважды обыграл соперника на своем поле (1:0, 3:1), дважды — на выезде (1:0, 1:0).

На стадионе «ВЭБ-Арена» впервые прошел матч с использованием карты болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»). С 18-го тура карта болельщика нужна для прохода на все матчи РПЛ.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА 19 марта сыграет на своем поле с лидером чемпионата — петербургским «Зенитом». «Крылья Советов» в тот же день примут грозненский «Ахмат». Также на следующей неделе команды встретятся в первом матче полуфинала «плей-офф пути РПЛ» Кубка России, игра пройдет 15 марта.

ЦСКА
4:0
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
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