«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Факелом» в РПЛ

Пресс-служба красно-белых на YouTube-канале опубликовала закадровый ролик с подготовкой к этой встрече, а также с контентом во время самого матча.

Отметим, что матч «Спартака», вероятно, вновь будет окутан судейским скандалом. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов не засчитал мяч, забитый нападающим красно-белых Александром Соболевым на 41-й минуте. В матче прошлого тура с «Уралом» (2:2) у «Спартака» тоже не засчитали гол Соболева: Виталий Мешков дал свисток до пересечения мячом линии ворот, не позволив арбитрам VAR вмешаться в эпизод и исправить ошибку.