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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Факелом» в РПЛ

Вчера, 11 марта, «Спартак» провёл матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2), вырвав победу на 87-й минуте благодаря голу Кристофера Мартинса Перейры.

Спартак
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Пресс-служба красно-белых на YouTube-канале опубликовала закадровый ролик с подготовкой к этой встрече, а также с контентом во время самого матча.

Отметим, что матч «Спартака», вероятно, вновь будет окутан судейским скандалом. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов не засчитал мяч, забитый нападающим красно-белых Александром Соболевым на 41-й минуте. В матче прошлого тура с «Уралом» (2:2) у «Спартака» тоже не засчитали гол Соболева: Виталий Мешков дал свисток до пересечения мячом линии ворот, не позволив арбитрам VAR вмешаться в эпизод и исправить ошибку.

Спартак
3:2
Первый тайм: 2:2
Факел
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