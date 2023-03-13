Дзюба высказался о невызове в сборную России на мартовский сбор

«Сильно ли я удивился непопаданию в расширенный состав сборной России? Нет, я очень спокойно к этому отнёсся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.



Я вовремя сделал хет-трик? Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с “Ростовом” качественно сыграл. Забей я гол со “Спартаком”, все бы по‑другому говорили, сказали бы: “Мифический!” Функционально чувствую всё лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всё хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».