Василий Уткин: на стадионе «Торпедо» стоит установить памятник зрителям матча с «Уралом»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал посещаемость матча РПЛ, в котором встречались «Торпедо» и «Урал».
Премьер-лига: таблица и календарь
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал посещаемость матча РПЛ, в котором встречались «Торпедо» и «Урал».
«Интересно, а поимённый список 207 зрителей на матче “Торпедо” — “Урал” скоро появится? Мне кажется, на новом стадионе “Торпедо” им стоит установить памятный обелиск», — написал Уткин в своём Телеграм-канале.
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал», посетили 207 человек. Предыдущую домашнюю игру «Торпедо» в лиге с «Зенитом» (0:2) посетили 7888 зрителей.
«Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков за 19 матчей.