За счет чего «Спартак» может взять золото в следующем сезоне. Прогресс впечатляет, но нужна работа над ошибками
Еще есть над чем работать.
Еще есть над чем работать.
Прогресс «Спартака» при Гильермо Абаскале, пожалуй, одно из главных откровений этого сезона РПЛ. Вспомните сами, с каким недоверием большинство из нас относилось к фигуре 33-летнего тренера-ноунейма, который на последнем месте работы в чемпионате Швейцарии занимал должность и.о. Но «Спартак» при испанце не просто не поплыл, а показывает самый стабильный уровень игры в лиге после «Зенита». За 11 туров до финиша отрыв от лидера — 8 очков. Дистанция не колоссальная, но прямо сейчас непонятно, каким образом команда из Северной столицы может растерять такое преимущество, — слишком велика разница в классе с оппонентами.
Зато уверенная игра «Спартака» наверняка воодушевила множество красно-белых фанатов с точки зрения перспектив на следующий сезон. Понятно, что в борьбе за медали многое будет зависеть от конкурентов (покинет ли «Зенит» несколько важных легионеров, стабилизирует ли Федотов результаты ЦСКА, что будет с «Локомотивом», «Ростовом» и «Динамо»), но прямо сейчас можно отмечать детали, которые «Спартаку» нужно улучшать, чтобы повысить свои шансы на титул. Спойлер: сделать это в нынешних условиях будет очень сложно.
Нестабильная игра в защите, пожалуй, главная претензия к Абаскалю за все время его работы в России. Прошлым летом «Спартак» потерял ключевого защитника Жиго, годами составлявшего пару с Джикией. Самюэль обладал роскошным набором качеств — первый пас, скорость, мощь, подключения на стандартах. Качественного футболиста с таким диапазоном действий в РПЛ затащить сейчас очень непросто, потому неудивительно, что уход Жиго превратился в кровоточащую рану, которая никак не хочет затягиваться.
Абаскаль перепробовал самые разные варианты: безуспешно пытался выжать хоть немного надежности из Мевли, давал много шансов Чернову, а в игре с «Факелом», пусть и вынужденно, сделал из Маслова полноценного ЦЗ в двойке. Понятное дело, все эти эксперименты не от хорошей жизни. Связка Жиго — Джикия казалась монументальной, но при высокой линии обороны и требовании к центральному защитнику качественно продвигать мяч вперед даже эта опытная пара не была гарантом стопроцентной надежности. Показательно, что в последних пяти сезонах РПЛ «Спартак» ни разу не пропустил менее 30 голов.
Сейчас вектор решения проблемы приблизительно прослеживается. Вероятно, выбирать напарника для Джикии в схеме с четырьмя защитниками Абаскаль будет между новичком Алексисом Дуарте (об уровне и потенциале которого пока сложно сказать что-то однозначное) и Русланом Литвиновым, который лучше других зарекомендовал себя на позиции ЦЗ и с возвращением в строй Мартинса Перейры может вернуться в оборону из опорной зоны, где выходит в последних матчах.
Естественно, нет никаких гарантий, что хотя бы один из двух вариантов сработает как следует и «Спартак» качественно прибавит в игре сзади. А для борьбы с «Зенитом» делать это необходимо, так как именно в показателях игры в обороне между этими командами пропасть. Цифры на поверхности — 9 пропущенных голов «Зенитом» за 19 туров против 22 у «Спартака». И тут никакой аномалии — разница по допущенным по своим воротам ударам также почти двукратная (201 против 126 у команды из Санкт-Петербурга).
Проблемы в обороне чаще всего носят комплексный характер, потому выходом на новый уровень напарника Джикии по центру защиты дело точно не ограничится. Годами у «Спартака» была проблема в опорной зоне — когда-то тут творил Фернандо, которого восхваляли за величественные диагонали и ругали за беспечную игру без мяча. Фернандо давно ушел, глубинного плеймейкера хотя бы примерно того же уровня в «Спартаке» нет и в помине, а дыры в опорной зоне так и остаются фирменной чертой команды.
Абаскаль не раз говорил, что «Спартаку» нужно работать над контролем игры — а делать это, как в атаке, так и в обороне, без опорника в схеме с «ромбом» практически невозможно. Вспомните «Милан» Карло Анчелотти, который играл по схожей формации, и попробуйте представить россонери тех лет без Андреа Пирло. В «Спартаке» история схожая — тренер пробует на позиции опорника молодых Литвинова и Умярова, реже — Пруцева. Но каждый из них либо неустойчив под давлением (важнейший навык для разыгрывающего опорного), либо проседает в игре без мяча. А порой и то и другое. В любом случае ждать стабильного уровня от парней 21−22 лет как минимум наивно.
Повысить контроль игры, то есть наладить владение и допускать меньше необязательных моментов у своих ворот, «Спартак» может в первую очередь за счет крутого опорного полузащитника. Это большая проблема для Абаскаля, но даже с учетом сокращения трат на трансферы уровень РПЛ постепенно падает, потому кому-то из молодых талантов «Спартака» под силу прибавить и дать команде то, в чем она так остро нуждается.
Одно из главных преимуществ «Зенита» перед конкурентами — сбалансированный и сыгранный состав, который плавно и без резких перестроек обновляется. Пока конкуренты заняты тем, что закрывают бреши после отъезда легионеров и меняют целые линии, «Зенит» может позволить себе проводить точечные усиления, спокойно отпуская недавних лидеров.
Сложно назвать работу Абаскаля какой-то глобальной революцией — очевидно, он в той или иной степени использует наработки Ваноли и даже Тедеско. Но для успешной борьбы с «Зенитом» на дистанции «Спартаку» нужна в первую очередь стабильность, а она достигается лишь благодаря опыту, вариативности и сыгранности. Все это намекает на то, что «Спартаку» очень важно сохранить легионерский костяк, который определяет в команде многое. Да, Абаскаль выпустил на матч Кубка России с «Локомотивом» 11 россиян в стартовом составе, но игроки уровня Николсона, Мартинса Перейры и Мозеса дают команде качество. Что уж говорить о Промесе, без которого нынешний «Спартак» представить и вовсе невозможно?
К счастью для болельщиков красно-белых, в ближайшее время каких-то громких уходов вряд ли предвидится — Промес наверняка останется, как и Мартинс Перейра. По Николсону и Мозесу вопросов больше, они точно не помешают команде в следующем сезоне и сделают ротацию качественной (к слову, еще одно большое отличие «Зенита» от конкурентов), но незаменимыми их назвать невозможно. В общем, раз важные для «Спартака» легионеры до сих пор не покинули Россию, значит, их можно склонить к тому, чтобы остаться еще минимум на сезон. И для «Спартака» сохранение костяка очень важно в перспективе следующего сезона.
В числе моментов, над которыми «Спартаку» надо работать, Абаскаль называл и реализацию. Но с точки зрения цифр тут все совсем неплохо — красно-белым в этом сезоне РПЛ на гол требуется в среднем 7,1 удара, чуть меньше, чем у лидирующего по данному показателю «Зенита» (7,5). Да и статистика xG утверждает, что «Спартак» забил на 4,58 гола больше ожидаемого. Число ударов, ожидаемых голов, созданных опасных моментов — по всем этим показателям «Спартак» уступает лишь «Зениту». Так что Абаскаль говорил скорее о важности реализации моментов в ключевые эпизоды матчей.
А вот над чем команде реально хорошо бы поработать, так это стандарты. В нынешнем сезоне РПЛ у «Спартака» ноль голов со штрафных и всего два с угловых — один из худших показателей в лиге. К слову, то же касается стандартов при обороне. Пять пропущенных со стандартов мяча — не катастрофа (медианный показатель в РПЛ), но и хорошего тут ничего нет. Домашние заготовки, оригинальные розыгрыши и четкая работа по игрокам в своей штрафной на угловых — параметры, которые «Спартаку» точно не помешало бы улучшить.
Практически молниеносный развал чемпионского «Спартака» времен Карреры и Глушакова — показательная история, которую любители РПЛ наверняка запомнили до конца жизни. Вот так быстро тотально разругаться могут люди, совсем недавно бывшие союзниками. Да и вообще мотивационные беседы и пресловутый тимбилдинг — важнейшая деталь работы современного тренера. В чем мы тогда в очередной раз убедились.
Кажется, Абаскаль это прекрасно понимает — он подчеркнуто корректен в общении с прессой, не «прыгает» ни на соперников, ни тем более на своих игроков. А главное — из избы никто и не думает выносить сор, даже если он и завалялся где-то в углу. Показательный момент, как после финального свистка с «Факелом» разгневанного Абаскаля буквально не подпускали к судьям свои же игроки. Очевидно, в «Спартаке» сейчас благоприятная обстановка — футболисты доверяют тренеру, а он искренне верит в них. Но и в футболе, и в мире в целом все порой меняется слишком быстро, потому сохранение правильной атмосферы в раздевалке — не менее важная задача для Абаскаля, чем чисто футбольные моменты.
Марк Бессонов