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12:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Аргентинский игрок клуба РПЛ задумался о получении российского гражданства

Аргентинский футболист «Оренбурга» Лукас Вера задумался о получении российского гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник заявил, что готов обсудить этот вариант развития событий. «С нетерпением жду возможности получить паспорт РФ в Кремле из рук [президента России Владимира] Путина!» — улыбаясь, добавил игрок.

Лукас Вера перешел в клуб Российской-премьер-лиги (РПЛ) летом 2022 года. В составе команды он провел 17 матчей и забил один мяч. На данный момент «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 28-ю очками.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

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