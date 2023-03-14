Аргентинский игрок клуба РПЛ задумался о получении российского гражданства

Полузащитник заявил, что готов обсудить этот вариант развития событий. «С нетерпением жду возможности получить паспорт РФ в Кремле из рук [президента России Владимира] Путина!» — улыбаясь, добавил игрок.

Лукас Вера перешел в клуб Российской-премьер-лиги (РПЛ) летом 2022 года. В составе команды он провел 17 матчей и забил один мяч. На данный момент «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 28-ю очками.