СМИ: суд Амстердама возобновил расследование в отношении футболиста «Спартака» Промеса

ТАСС, 15 марта. Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса. Об этом в среду сообщила нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Заседание суда пройдет в пятницу. Сообщается, что решение по делу Промеса не будет вынесено 17 марта, причина отсрочки будет объявлена в день заседания.

В декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. По данным газеты, с тех пор он не может полноценно использовать ногу и страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Через несколько дней спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не были сняты. 3 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура Нидерландов потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

Также 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тысяч наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.