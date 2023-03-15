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13:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: суд Амстердама возобновил расследование в отношении футболиста «Спартака» Промеса

Заседание суда пройдет в пятницу.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 марта. Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса. Об этом в среду сообщила нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Заседание суда пройдет в пятницу. Сообщается, что решение по делу Промеса не будет вынесено 17 марта, причина отсрочки будет объявлена в день заседания.

В декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. По данным газеты, с тех пор он не может полноценно использовать ногу и страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Через несколько дней спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не были сняты. 3 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура Нидерландов потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

Также 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тысяч наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.

Промесу 31 год, он начал карьеру в нидерландском «Твенте». За «Спартак» футболист выступал с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России. После ухода из «Спартака» он выступал за испанскую «Севилью» и «Аякс». Затем полузащитник вернулся в московский клуб. В составе сборной Нидерландов Промес провел 50 матчей, забив 7 голов.

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