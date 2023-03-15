Президент «Урала»: Виктор Гончаренко — топовый тренер, у нас таких мало
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Я приглашал Виктора Михайловича для результата. Мы все помним, в каком плачевном состоянии была команда, сколько у нас было очков, как мы соревновались с “Торпедо” за предпоследнее и последнее места.
Так что мы хотели, чтобы команда изменилась, и команда изменила игру, тренер свою задачу выполняет. Я всегда знал, что Виктор Михайлович — топовый тренер, у нас таких мало, честно сказать", — приводит слова Иванова РИА Новости.