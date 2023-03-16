«Зенит» выиграл дело у «Юргордена» в Палате по разрешению споров ФИФА

Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в шведской команде, но она не заплатила сине-бело-голубым — согласно договору между сторонами, сумма составляла порядка 400 тысяч евро.

Питерцы обратились в орган Международной федерации футбола, который постановил:

— Клуб из Стокгольма должен в течении 45 дней погасить весь долг перед чемпионом России и выплатить ФИФА штраф;

— Если оплата будет задержана, то «Юргордену» запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших «окон».