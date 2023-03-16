Юрий Лодыгин рассказал о самом большом штрафе, полученном им в «Зените»
Российский вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, за что получил самый крупный штраф во время выступлений за «Зенит».
Российский вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, за что получил самый крупный штраф во время выступлений за «Зенит».
«В 2013 году я опоздал к выходу на матч Лиги чемпионов. Это был мой первый матч в турнире. Я выхожу, мы строимся. А судья говорит: “Ты куда? Тебе нужен тейп”. И пока разбирались, мы опоздали к выходу на минуту или на две. Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФА, что из-за меня матч задержали. Больше штрафов у меня вроде не было. Может мелкий какой-то, 50 или 100 евро — за то, что раз в год опоздал на какое-то собрание», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. С командой из Санкт-Петербурга он завоевал два титула чемпиона России, два Суперкубка и один Кубок России.