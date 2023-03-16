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20:15 (мск), источник: Sport24

Мостовой предложил новаторскую идею по улучшению судейства в РПЛ: «Будет намного меньше ошибок, чем с VAR»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в РПЛ.

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«Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема, что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде. Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают. Он прочитал, что там в книжке написано: “Влево — влево”, “Вправо — вправо”. Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули — он послушал и поставил пенальти.

Нужно в судейский корпус посадить одного или нескольких профессиональных футболистов, которые прошли футбольную карьеру. Чтобы они выносили вердикт. Мне кажется, когда мы к этому придем, будет намного меньше ошибок, чем с VAR. Вот привезли VAR, и стало еще больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл еще без всяких систем помощи, могли покричать «убили, убили», а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас", — сказал Мостовой в интервью RT.

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