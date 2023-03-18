«Локомотив» — «Краснодар»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

И для московского, и для краснодарского клубов нынешний сезон стал эпохой перестройки, но задачу набирать очки никто не отменял. «Локомотив» под управлением Михаила Галактионова наконец-то стучит колесами по верному пути — в этом убеждают гостевые победы над «Ростовом» и «Ахматом». Сенсационный вылет из Кубка в Жигулевске не меняет этого мнения, хотя нужно посмотреть на реакцию команды на такой казус. Даже отставая от «Краснодара» на 10 очков в таблице, в этом матче фаворитами с небольшим перевесом на своем поле считаются именно москвичи. Кстати это первое почти за месяц возвращение «железнодорожников» в Черкизово после бойкого противостояния со «Спартаком» в том же Кубке.

«Краснодар» начал 2023-й год с крупного кубкового поражения от ЦСКА, была довольно удивительная домашняя ничья с аутсайдером «Торпедо», зато последние два матча прибавили «быкам» уверенности в себе: убедительная победа над интересным «Динамо» и уверенный вынос из Кубка России «Ахмата», причем в Грозном. Удастся ли команде Владимира Ивича продолжить удачную серию в Москве, тем более, в последний год «Краснодар» очень успешен в матчах с «Локомотивом»: три победы и ничья?

Интриг в матче масса. Какой «Локомотив» настоящий — который начал победную серию в чемпионате, или проигрывает все матчи в Кубке? Забьет ли Дзюба? Продолжат ли Пиняев с Глушенковым так же здорово с ним взаимодействовать? Показалось, что и у «Краснодара» сразу же здорово влились в команду новички Мозес и Кади, или только показалось? Сыграет ли в воротах у гостей не слишком надежный в последнее время Матвей Сафонов, у которого, по слухам, положительный тест на ковид? Продолжит ли «тащить» коллега Сафонова Илья Лантратов?

На что ставить

Мнения экспертов о том, кто победит, разошлись примерно поровну. На чем можно сыграть: много сказано о том, как «Локомотив» и «Краснодар» прибавили весной в атаке, но оборона их сильно подводит почти в каждой игре. Ждем обоюдоострый матч с перекосом в сторону наступательных действий. У «быков» много ошибок в задней линии, у «Локо» матч пропустят важные игроки защиты Магкеев, Ненахов и Фассон. Есть смысл рискнуть и взять высокий тотал больше 3.5 за 2.73 на сайте и в приложении Olimpbet. Мы знаем, что будут голы и веселье, так зачем гадать, в чью пользу завершится дело?

Другой вариант все-таки учесть домашние стены, пусть болельщиков, увы, снова будет немного, а также приятные глазу взаимодействия полностью обновленной группы атаки «Локо», причем не только и не столько всем известного Артема Дзюбы, который по-прежнему один из лучших российских футболистов, когда у него есть мотивация, а сейчас она есть. Посмотрите, что творит главный вундеркинд РПЛ Сергей Пиняев. В 18 лет парень способен чуть ли не в одиночку вытащить важный матч. Может быть, сегодня как раз тот случай. Ставка на победу «Локомотива» за 2.43 вполне оправдана.

Игорь Борунов

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