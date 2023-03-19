ЦСКА — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

И без того приличный отрыв «Зенита» от главного и, наверное, единственного преследователя в чемпионате России «Спартака» может вырасти до 11 очков, если петербуржцам удастся выезд в Москву на матч с ЦСКА. Поэтому сегодня именно тот случай, когда практически все кроме болельщиков «Зенита» будут желать успеха армейцам — иначе чемпионат потеряет интригу аж за 10 туров до конца. ЦСКА выступает неровно, но оба предыдущих домашних матча у команды Федотова полностью получились — 3:0 с «Краснодаром» в Кубке и 4:0 с «Крыльями». Правда, поверить, что матч с лидером пойдет по тому же сценарию, сложно.

«Зениту» наоборот не удался кубковый матч с «Динамо» — второй тайм в исполнении чемпионов был откровенно плохим, и соперник должен был заканчивать все в основное время. Сергей Семак пока не может компенсировать отсутствие в центре поля травмированного Вильмара Барриоса, и Владимир Федотов обязательно постарается это использовать. С другой стороны, нельзя забывать о том, что после памятной драки со «Спартаком» в декабре кубковый состав «Зенита» из-за дисквалификаций серьезно отличается от заявки на РПЛ. Против ЦСКА выйдут лучший центральный защитник «сине-бело-голубых» Родригао и лучший бомбардир сезона Малком. Малком, конечно, не Эрлинг Холанд, но у него в двух проведенных в этом году матчах по дублю, так что снова сыграть на ноль дома ЦСКА будет сложнее.

ЦСКА не может обыграть «Зенит» больше четырех лет. Причем в последнее время проигрывает принципиальному сопернику еще и дома — 0:4, 2:3 и 0:2. Плюс 0:3 в межсезонном турнире. Но все серии когда-то кончаются. Всем понятно, что прямо сейчас «Зенит» уязвим, и бразильских лидеров поддержать особо некому. Остальные игроки выступают нестабильно. У ЦСКА сник в прошлом лучший игрок команды Хорхе Карраскаль, но и без него в атаке армейцы выглядят разнообразно. Наконец регулярно стали забивать Чалов и Заболотный, а Виллиан, Медина и Мойзес здорово подносят снаряды. Зато с обороной огромные проблемы, но не в домашних матчах, как мы уже отметили.

На что ставить

Многолетнее доминирование «Зенита» в чемпионате неминуемо сказывается на коэффициентах. Даже неожиданно тяжелый матч с «Химками» и никудышный второй тайм с «Динамо» не меняют расклады: петербуржцы приехали в Москву фаворитами. На этом и можно сыграть, особенно учитывая, как хорош ЦСКА в последнее время дома и, как ни странно, тот факт, что и «Зенит» — домашняя команда все последние сезоны и в гостях по результатам и метрикам выглядит заметно скромнее. Да, есть супермен Малком, но один в поле не воин.

Даже довольно осторожная ставка на победу ЦСКА с форой (0), то есть возвратом суммы ставки при ничейном исходе, оценивается на сайте и в приложении Olimpbet в приличные 2.63. От игры в целом не ждут большого числа голов, хотя мы уже отметили домашнюю результативность «красно-синих» и фактор Малкома, который попробует оторваться от Промеса в споре лучших бомбардиров РПЛ. Совместив ожидание игровых проблем «Зенита» без Барриоса, гостевой для фаворита матч, уверенность ЦСКА дома и лучшую для обеих команд игру в атаке, нежели в обороне, собираем заманчивую ставку: победа ЦСКА или ничья и тотал больше 2.5 за 3.79. Есть за что бороться.

Игорь Борунов

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