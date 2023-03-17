Клубы РПЛ все чаще судятся из-за футболистов. «Зенит» выиграл дело у шведов и ждет иск от бразильцев

На этой неделе чемпион России «Зенит» дважды фигурировал в новостях, связанных с обращениями в Международную федерацию футбола (ФИФА) по переходам футболистов. Клуб выиграл иск у шведского «Юргордена» по поводу вратаря Александра Васютина, однако может сам оказаться в роли ответчика из-за сделки с бразильским «Коринтианс» по нападающему Юри Алберто.

Ситуация по Юри Алберто весьма запутанная, поскольку в ней задействовано большое количество клубов и игроков. Все началось с перехода бразильца в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 г. На специализированном портале Transfermarkt сделка оценивается в 16 млн евро. За «Зенит» Юри Алберто отыграл лишь весеннюю часть сезона 2021/22. Уже летом он приостановил контракт с петербуржцами и перешел на правах аренды в другой бразильский клуб, «Коринтианс».

Аналогичным образом поступили и еще несколько десятков иностранных футболистов, выступавших на тот момент за другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). ФИФА предоставила им это право после начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

Взамен за переход Юри Алберто «Коринтианс» летом 2022 г. отдал «Зениту» двух игроков. Вратарь Иван Куарезма провел в России полгода, после чего вернулся в Бразилию, а полузащитник Густаво Мантуан выступает в РПЛ до сих пор. В январе же «Зенит» и «Коринтианс» согласовали переход Юри Алберто в бразильский клуб на правах свободного агента. Взамен петербуржцы получили ряд привилегий. В частности, «Зенит» получит отчисления от «Коринтианса» в случае продажи Юри Алберто (бонусы составят до 50% от суммы трансфера), Ивана и Мантуана. Кроме того, в «Зенит» уже перешел защитник Ренан, а летом к клубу присоединится полузащитник Ду Кейрос. Также петербуржцам гарантировано право приоритетного подписания хавбека Педро Энрике.

«Интернасьонал» при переходе Юри Алберто в «Зенит» в январе 2022 г. также договаривался с петербургским клубом о проценте с возможной перепродажи игрока в другую зарубежную команду. Поскольку «Зенит» отпустил форварда бесплатно, рассчитывать «Интернасьоналу» стало не на что.

Как сообщает бразильское издание Globo Esporte, клуб из Порту-Алегри пойдет в ФИФА, даже если «Зенит» докажет, что сделка с «Коринтианс» по Юри Алберто была оформлена в формате обмена игроками. В «Интернасьонале» утверждают, что в договоре с «Зенитом» была согласована и эта опция. Она обязывает «Зенит» выплатить компенсацию за Алберто.

Обратился ли уже «Интернасьонал» в ФИФА, на данный момент неизвестно. При этом в клубе пояснили, что у таких дел нет срока давности, поэтому решение вопроса может затянуться.

«Дело Васютина» рассматривала Палата по разрешению споров ФИФА. Воспитанник петербургского клуба провел в «Юргордене» сезон 2021/22 на правах аренды. Шведы должны были заплатить за это порядка 400 000 евро, но по неназванным причинам до сих пор не рассчитались с чемпионами России. О решении ФИФА пресс-служба «Зенита» сообщила 16 марта «РИА Новости». В течение 45 дней с этой даты «Юргордену» следует погасить задолженность. В противном случае шведам запретят подписывать новых игроков в течение двух трансферных окон.

Споры с выплатами денег за переходы футболистов в иностранные команды возник у ряда клубов РПЛ. В основном проблемы связаны с банковскими переводами. В связи тем, что из-за санкций большинство российских банков были отключены от системы SWIFT, у клубов регулярно возникают проблемы с транзакциями.

Успешнее других свои интересы смог защитить «Локомотив». Московский клуб выиграл суд в ФИФА у итальянской «Аталанты» по переходу полузащитника Алексея Миранчука в августе 2020 г. за 14,5 млн евро.

Итальянцы должны были оплачивать трансфер траншами в течение нескольких лет, но с начала 2022 г. перестали производить выплаты. В июле 2022 г. их задолженность перед российской стороной составляла 5,8 млн евро с учетом пеней. Задержки «Аталанта» объясняла проблемами с переводом средств в тот банк, в котором открыт счет «Локо». Российский клуб открыл счет в другом банке, но так и не дождался перевода от «Аталанты». ФИФА в этом споре заняла сторону «Локомотива». В октябре 2022 г. «Аталанта» не только погасила долги, но и досрочно закрыла обязательства по оставшейся части за трансфер.

В более сложной ситуации оказался другой столичный клуб, ЦСКА. Летом 2021 г. москвичи продали в английский «Вест Хэм» за 30 млн евро (оценки Transfermarkt) хорватского полузащитника Николу Влашича. В августе 2022 г. гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лондонский клуб должен 9 млн евро. В итоге российская сторона обратилась ФИФА.

Об итогах разбирательств до сих пор не объявлено. Ситуация для ЦСКА осложняется двумя факторами. В феврале 2022 г. клуб попал под санкции ЕС и США за связь с госкорпорацией ВЭБ. РФ, которая на тот момент владела акциями клуба. Кроме того, «Вест Хэму» необходимо провести платеж через футбольную ассоциацию Англии, через которую проходят все платежи. Таким образом формально лондонский клуб избегает ответственности перед ЦСКА.