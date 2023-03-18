Матч «Локомотив» — «Краснодар» и еще три игры откроют программу 20-го тура РПЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Программа 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Спартак», «Урал» — «Динамо», «Факел» — «Сочи» и «Локомотив» — «Краснодар».

Среди субботних встреч выделяется матч между московским «Локомотивом» и «Краснодаром», игра пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 19 матчах, «Локомотив» с 19 очками располагается на 12-й позиции. Матч первой части чемпионата России завершился победой «Краснодара» со счетом 3:0. Также команды провели две игры на групповой стадии Фонбет — Кубка России. «Локомотив» победил на своем поле после серии пенальти (2:2, 3:1), «Краснодар» одержал домашнюю победу (1:0).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 20, 18.03.2023, 19:30 Локомотив - Краснодар -

На этой неделе обе команды провели матчи второго этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» Кубка России. 14 марта «Локомотив» на выезде проиграл тольяттинскому «Акрону» (1:1, 6:7 — по пенальти) и завершил выступление в турнире. 15 марта «Краснодар» на выезде победил грозненский «Ахмат» (3:0).

После возобновления сезона команды провели по пять матчей. «Локомотив», помимо матча с «Акроном», дважды проиграл столичному «Спартаку» (0:1, 2:4) в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» Кубка России, а также победил «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0) в чемпионате. «Краснодар» уступил ЦСКА (0:3), а также победил армейский клуб (1:0) в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ», сыграл вничью с «Торпедо» (2:2) и обыграл «Динамо» (3:1) в чемпионате. В матче с «Краснодаром» из-за дисквалификации не сыграют защитники «Локомотива» Максим Ненахов и Станислав Магкеев, которые получили красные карточки во встрече с «Ахматом».

В другом матче дня воронежский «Факел» дома сыграет с «Сочи», встреча начнется в 16:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, «Факел» с 14 очками располагается на 14-й позиции. Матч первой части сезона между командами завершился вничью со счетом 1:1. «Факел» в этом сезоне РПЛ одержал одну победу, 11 сентября команда выиграла у «Локомотива» (2:0).

Матчи «Спартака» и «Динамо»

В первом матче субботы «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 12:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 19 матчах. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет восемь очков. Игра первой части чемпионата России завершилась победой «Спартака» со счетом 4:1. В последний раз «Оренбург» побеждал красно-белых на своем поле 26 мая 2019 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 20, 18.03.2023, 12:00 Оренбург - Спартак -

Также в этот день «Динамо» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 14:15 мск. «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» с 25 очками располагается на десятой позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. «Урал» подходит к этой встрече с серией из 16 матчей без поражений во всех турнирах, в последний раз екатеринбургская команда уступила грозненскому «Ахмату» (1:2) в игре 10-го тура РПЛ.