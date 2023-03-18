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14:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Оренбургу» и потерпел первое поражение в 2023 году

Встреча завершилась домашней победой «Оренбурга» со счетом 2:0.

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ОРЕНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» в субботу со счетом 2:0 победил московский «Спартак» в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» в присутствии 4 743 зрителей.

Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметились Юрий Ковалев (17-я минута) и Дмитрий Воробьев (23).

Красно-белые потерпели первое поражение в нынешнем году, ранее команда не проигрывала на протяжении пяти матчей во всех турнирах (3 победы и 2 ничьи). Подопечные Гильермо Абаскаля проиграли в РПЛ впервые с 11 сентября, тогда «Спартак» на выезде уступил «Ростову» (2:4), после этого красно-белые не проигрывали на протяжении 10 матчей (7 побед и 3 ничьи).

«Оренбург» победил во втором матче РПЛ подряд, в прошлом туре команда на выезде обыграла «Сочи» (4:0). Также «Оренбург» одержал первую победу над «Спартаком» в чемпионате России с 29 сентября 2019 года (2:1).

На стадионе «Газовик» впервые использовали систему карты болельщика. С начала сезона-2022/23 в РПЛ карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»). С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 20 матчах. «Оренбург» идет шестым с 31 очком в 20 играх. В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 1 апреля, «Спартак» в тот же день примет грозненский «Ахмат».

Оренбург
2:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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