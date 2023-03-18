Дзюба вернулся в состав «Локомотива»

Форвард пропускал матч ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — по пенальти) из-за микроповреждения.

34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 4 матча во всех турнирах и забил 3 гола.