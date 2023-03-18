Дзюба вернулся в состав «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что нападающий Артем Дзюба вернулся в состав команды.
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что нападающий Артем Дзюба вернулся в состав команды.
Форвард пропускал матч ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — по пенальти) из-за микроповреждения.
34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 4 матча во всех турнирах и забил 3 гола.
Сегодня, 18 марта, «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в матче 20-го тура РПЛ. Начало встречи — 19.30 мск.