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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Факел» принимал «Сочи» на Центральном стадионе профсоюзов.

Факел
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Факел" Воронеж

Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

На 33-й минуте матча в ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч.

На 73-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев.

Спустя шесть минут Матвей Ивахнов забил третий мяч «Факела». Вскоре после этого сочинцы остались в меньшинстве: Георгий Мелкадзе получил две жёлтые карточки.

«Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Факел» находится на 14-м месте с 17 очками.

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Факел
3:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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