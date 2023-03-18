«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

На 33-й минуте матча в ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч.

На 73-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев.

Спустя шесть минут Матвей Ивахнов забил третий мяч «Факела». Вскоре после этого сочинцы остались в меньшинстве: Георгий Мелкадзе получил две жёлтые карточки.