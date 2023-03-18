Дзюба не забил пенальти «Краснодару» — Агкацев отбил. Форвард «Локо» не реализовал 4 из 6 последних 11-метровых

На 8-й добавленной минуте к первому тайма матча 20-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» главный судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар за фол Эдуарда Сперцяна на Игоре Смольникове.

34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев парировал удар.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=202b43e361fc1e33&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251665&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это был единственный удар «Локомотива» в створ ворот «Краснодара» за весь первый тайм.