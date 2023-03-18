Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Эвертон
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Кельн
61
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Болонья
22
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Жирона
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Лидс
24
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Герта
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кремонезе
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Сочи
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Альмерия
Кадис
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Премьер-лига
14:15
Урал
Динамо
01
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Спартак
20
Все события
20:59 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба не забил пенальти «Краснодару» — Агкацев отбил. Форвард «Локо» не реализовал 4 из 6 последних 11-метровых

Артем Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 8-й добавленной минуте к первому тайма матча 20-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» главный судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар за фол Эдуарда Сперцяна на Игоре Смольникове.

34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев парировал удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это был единственный удар «Локомотива» в створ ворот «Краснодара» за весь первый тайм.

Дзюба не реализовал 4 из 6 пенальти во всех турнирах и три из 4 последних 11-метровых ударов в Мир РПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь