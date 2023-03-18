Дзюба не забил пенальти «Краснодару» — Агкацев отбил. Форвард «Локо» не реализовал 4 из 6 последних 11-метровых
Артем Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».
Локомотив
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Артем Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».
На 8-й добавленной минуте к первому тайма матча 20-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» главный судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар за фол Эдуарда Сперцяна на Игоре Смольникове.
34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев парировал удар.
Это был единственный удар «Локомотива» в створ ворот «Краснодара» за весь первый тайм.
Дзюба не реализовал 4 из 6 пенальти во всех турнирах и три из 4 последних 11-метровых ударов в Мир РПЛ.